US OPEN: Wall Street se odráží po dohodě AMD–Meta

Wall Street dnes ráno vykazuje jasný optimismus, když trhy po včerejších poklesech rostou. Dow Jones přidává 0,6 %, S&P 500 roste o 0,2 % a Nasdaq o 0,3 %.
Dnešní odraz je reakcí na včerejší výrazné ztráty, které byly způsobeny obavami z dopadu umělé inteligence na technologický sektor a nejistotou kolem cel zavedených administrativou Donalda Trumpa. Nově oznámená cla dále narušují trh a vyvolala odpor několika zemí, které dříve podepsaly obchodní dohody. Tyto státy požadují dodržení podmínek dohod a v opačném případě hrozí jejich vypovězením, což zvyšuje globální nejistotu.
Pozornost zůstává zaměřena na sektor polovodičů a umělé inteligence, kde klíčovou roli hraje NVIDIA. Společnost je považována za barometr býčího trendu v odvětví, protože její GPU technologie tvoří základ datových center a AI systémů po celém světě. V minulosti silné výsledky NVIDIA často podporovaly růst celého čipového sektoru i indexu Nasdaq, a to i navzdory makroekonomickým a celním rizikům.
Zítřejší zveřejnění kvartálních výsledků NVIDIA je nejdůležitější událostí týdne a může představovat klíčový test pokračování býčího trhu. Pokud výsledky potvrdí silnou poptávku po AI řešeních a schopnost firmy udržet růst navzdory celním a dodavatelským problémům, může to posílit odraz v technologickém sektoru. Pokud však report zaostane za očekáváním, dnešní optimismus se může rychle vytratit.
Stručně řečeno, Wall Street dnes roste po výrazných ztrátách, což naznačuje krátkodobý odraz, avšak směr trhu v následujících dnech určí klíčová rizika, jako jsou nová Trumpova cla a nadcházející výsledky NVIDIA.
Zdroj: xStation5
US500 (S&P 500) futures dnes rostou v reakci na pozitivní zprávy o dohodě AMD s Meta na dodávky AI čipů. Odraz po včerejších ztrátách podporuje optimismus v technologickém sektoru, trh však zůstává v režimu vyčkávání před zítřejšími kvartálními výsledky společnosti NVIDIA. Situace podtrhuje opatrný přístup investorů, kteří hledají potvrzení pokračování býčího trendu v klíčovém segmentu trhu.
Zdroj: xStation5
Zprávy z firem:
AMD (AMD.US) podepsala významnou dohodu se společností Meta Platforms (META.US) o dodávkách AI čipů na příštích pět let s celkovou výpočetní kapacitou až 6 gigawattů. První dodávky, založené na budoucích GPU AMD Instinct MI450 a procesorech EPYC, se očekávají ve druhé polovině roku 2026. Partnerství má vysokou hodnotu a může přesáhnout 60 miliard USD. Dohoda také umožňuje společnosti Meta získat až 10 % akcií AMD výměnou za splnění nákupních závazků a dosažení stanovených milníků v dodávkách čipů.
Oznámení vyvolalo výrazný růst akcií AMD, který trh interpretuje jako signál rostoucí poptávky po AI a potvrzení konkurenční pozice AMD vůči NVIDIA. Dohoda zapadá do širšího trendu v odvětví, kdy firmy masivně investují do AI infrastruktury a hledají alternativní dodavatele hardwaru, přičemž AMD si v tomto segmentu stále více upevňuje svou pozici.
Akcie Eli Lilly (LLY.US) se dostaly pod tlak poté, co konkurent Novo Nordisk oznámil snížení cen GLP-1 léků v USA až o 50 %. Tento krok zvyšuje konkurenci v segmentu léčby diabetu a obezity, což může negativně ovlivnit tržby Eli Lilly.
Whirlpool (WHR.US) oznámil novou emisi akcií v hodnotě přibližně 800 milionů USD. Získané prostředky budou použity především na splácení dluhu a investice do rozvoje podnikání a automatizace. Po tomto oznámení akcie společnosti oslabily, což odráží obavy investorů z ředění podílů a možného dopadu na ocenění.
Akcie Home Depot (HD.US) během seance rostou o více než 2 % po zveřejnění výsledků za čtvrté čtvrtletí. Klíčový ukazatel srovnatelných tržeb překonal očekávání trhu, což naznačuje pokračující spotřebitelskou poptávku, přestože společnost upozornila na makroekonomické výzvy.
