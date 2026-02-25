Ranní shrnutí (25.02.2026)

- Riziková chuť se vrací: oživení technologických akcií, které pozvedlo benchmarky Wall Street, se přeneslo i do Asie, protože obavy z „rušivého“ dopadu umělé inteligence na ekonomiku a podnikání po týdnech turbulencí ustoupily. Írán také prohlásil, že je připraven učinit vůči USA veškeré nezbytné ústupky, aby bylo dosaženo míru, což pomohlo uklidnit trhy, které se obávaly války a potenciálního ropného šoku.
- Asie na nových maximech: Asijský akciový index MSCI vzrostl o 1,5 % na nový rekord, zatímco Jižní Korea a Tchaj-wan, které jsou často považovány za barometry investičního cyklu umělé inteligence, také zaznamenaly nová maxima.
- Technologický sektor vede s klíčovým katalyzátorem před sebou: silnější výkonnost dříve oslabených softwarových titulů zlepšila sentiment v USA, zatímco trhy čekají na dnešní výsledky společnosti Nvidia – kritický test pro narativ umělé inteligence. Evropa se také připravovala na pevnější otevření; americké indexové futures, včetně US100, dnes mírně rostou.
- Slabší dolar, silnější asijské měny: americký dolar oslabil až o 0,2 %, což podpořilo jüan a zvedlo asijské měny obecně na 16měsíční maximum.
- Americké futures část zisků vrátily: kontrakty na americké akciové indexy se po Trumpově projevu o stavu Unie vzdaly většiny svých dřívějších zisků, což naznačuje opatrnější přístup k riziku po impulsu z hotovostní seance.
- Sazby stabilní: výnos 10letých amerických dluhopisů se pohyboval kolem 4,04 % (asi +1 bp), což naznačuje, že nedochází k jasnému úniku do bezpečných aktiv.
- Volatilita jenu v reakci na signály BoJ: fluktuace JPY následují po jmenování dvou „reflacionistických“ akademiků do rady Bank of Japan, což podněcuje spekulace, že vláda může upřednostňovat opatrný přístup k krátkodobým zvýšením sazeb.
- Drahé kovy zůstávají stabilní: zlato a stříbro jsou na vzestupu a spolu s akciemi si letos udržují svou relativní sílu.
- Kryptoměny se stabilizují: bitcoin ztrácí část svých dřívějších zisků, ale drží se kolem úrovně 65 000 USD.
- PayPal se zotavuje díky spekulacím o převzetí: podle zdrojů zvažuje platební gigant Stripe akvizici všech částí PayPal, což vedlo k nárůstu akcií o téměř 7 %.
- Růst čínských polovodičů: Čína si klade za cíl zvýšit produkci relativně pokročilých čipů na 100 000 destiček za 1–2 roky, informoval Nikkei s odvoláním na dva zdroje obeznámené s touto záležitostí.
Zdroj: xStation5
