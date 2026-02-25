Graf dne: US100 posiluje před tržbami společnosti Nvidia 📈

Dnes se pozornost investorů téměř výhradně přesouvá na Wall Street. Klíčovým bodem zájmu jsou výsledky společnosti Nvidia, které budou zveřejněny po uzavření americké burzy. Trhy očekávají rekordní čtvrtletí, silné tržby a – co je nejdůležitější – velmi optimistické výhledy do budoucna.
US100 (D1)
- Jakékoli „zaváhání“ ve výsledcích může umožnit prodejcům znovu převzít kontrolu nad akciovými indexy. Pro slabší čísla je v dnešním reportu jen velmi malý prostor. Futures na Nasdaq 100 kolem 9:30 polského času rostly téměř o 0,3 % a posouvají se nad hranici 25 000 bodů.
- Index se aktuálně obchoduje poblíž úrovně 38,2% Fibonacciho retracementu posledního klesajícího impulzu. Trvalé prolomení této úrovně a pohyb nad 25 150 bodů by mohly otevřít cestu směrem k 25 550 bodům, kde se nachází 61,8% retracement. Přesto je obtížné očekávat rozhodný pohyb před zveřejněním výsledků Nvidia.
- Za zmínku stojí, že index je stále relativně blízko (zhruba 600 bodů) k dennímu EMA200 (červená linie), což naznačuje, že napětí na trhu zůstává zvýšené. Wall Street si včera oddechl poté, co společnost Anthropic oznámila několik strategických partnerství s významnými americkými softwarovými firmami, včetně Spotify a Salesforce. To zmírnilo obavy z „totálního narušení“ jejich obchodních modelů.
- To přirozeně podpořilo scénář, ve kterém firmy implementují AI do svých produktů, namísto aby s ní soutěžily o stejný trh. Pokud by se však tyto obavy po dnešních výsledcích NVDA znovu objevily, oblast 24 400 bodů představuje klíčový test býčího trendu a důležitou zónu podpory, od které se index již na začátku února odrazil.
- Celkově zůstávají klíčové úrovně podpory na 24 750 bodech (23,6% Fibonacciho retracement, podpořený nedávnými cenovými reakcemi – spodní stíny posledních devíti svíček) a 24 400 bodech (EMA200). Hlavní rezistence se nachází na 25 500 bodech, kde se 61,8% retracement překrývá s EMA50 (oranžová linie).
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.