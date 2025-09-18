Norges Bank snižuje úrokové sazby. NOK po rozhodnutí posiluje 📌

Norges Bank podle očekávání snížila úrokové sazby ze 4,25 % na 4,0 %.
- Výbor předpokládá, že v příštích letech bude tempo snižování sazeb pomalejší, než navrhoval v červnu; s největší pravděpodobností půjde o jedno snížení ročně v příštích třech letech.
- Inflace se snížila, ale stále překračuje 2% cíl; očekává se, že se k cíli vrátí až v roce 2028.
- Měnová politika zůstává restriktivní, aby zabránila příliš dlouhému setrvání inflace nad cílem nebo přílišnému ochlazení ekonomiky.
- Předpokládaná sazba hypoték se do konce roku 2028 pohybuje nad 4,5 %.
- Očekává se, že nezaměstnanost mírně vzroste; produkce se blíží potenciálu a hospodářský růst pro rok 2025 se zdá být silnější, než se dříve předpokládalo.
- Snížení sazeb je popisováno jako „opatrné uvolnění“, jehož cílem je nezatížit trh práce a zároveň podpořit návrat inflace k cíli ve střednědobém horizontu.
- Existují významná rizika spojená s mezinárodním obchodem, globální nejistotou a růstem mezd, která mohou ovlivnit cestu dalšího snižování sazeb.
- Další měnověpolitické rozhodnutí se uskuteční v listopadu 2025.
Jedná se jednoznačně o „jestřábí“ snížení. Banka signalizuje pomalejší tempo uvolňování - jedno snížení během každého z následujících tří let. Zpočátku NOK vůči dolaru oslabila, ale nyní jsme svědky pokračujícího poklesu.
