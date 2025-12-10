Nová éra pro čipy Nvidia: Více bezpečnosti, více napětí

Nvidia zavádí průlomovou funkci ve svých čipech Blackwell – systém ověřování polohy, který umožňuje společnosti určit, ve které zemi její procesory fungují, a pomáhá zabránit nelegálnímu vývozu do zakázaných zemí. Funkce je dostupná jako volitelná softwarová aktualizace a využívá telemetrii GPU a mechanismy důvěrného výpočtu, což provozovatelům datových center umožňuje sledovat stav jejich čipů. Toto řešení odpovídá rostoucím očekáváním ze strany americké administrativy poté, co byly odhaleny pokusy o pašování čipů H100 a H200 v hodnotě přes 160 milionů dolarů do Číny v rozporu s platnými vývozními omezeními.
Z pohledu trhu se rozhodnutí o zavedení ověřování polohy jeví jako logické a žádoucí. Zvyšuje transparentnost distribuce špičkového hardwaru, posiluje dohled nad exportem a snižuje riziko nekontrolovaného pohybu pokročilých procesorů. Trhy to mohou vnímat jako stabilizační prvek v dodavatelském řetězci a opatření snižující potenciální regulatorní rizika.
Zároveň však země jako Čína již dlouhodobě vyjadřují námitky proti takovým mechanismům. Úřady v Pekingu tvrdí, že monitorovací funkce by mohly potenciálně vytvořit prostor pro americké vládní instituce ke sběru dat a že prvky umožňující externí kontrolu zařízení mohou být podle nich zakomponovány hluboko v softwarovém kódu. Tato tvrzení sice nebyla potvrzena, ale zůstávají trvalou součástí čínského narativu vůči americkým technologiím a ovlivňují opatrnost místních regulátorů i firem. Toto napětí mezi bezpečnostními požadavky a geopolitickou nedůvěrou může ovlivnit nákupní rozhodnutí a úroveň akceptace technologií Nvidia na čínském trhu.
Mezitím americká administrativa povolila společnosti Nvidia prodávat starší čipy H200 do Číny, což potenciálně znovu otevírá přístup na jeden z největších trhů pro AI a datová centra. Pro NVDA to představuje zřetelný katalyzátor, který může v krátkém až střednědobém horizontu posílit tržby a zmírnit část geopolitického tlaku, který v posledních letech zatěžoval valuaci firmy. Nvidia tak získává šanci znovu získat části trhu, o které přišla kvůli exportním omezením.
Situace je však složitější, než se může zdát. Čína nemusí být plně spokojena s přístupem pouze ke starším čipům a může omezit nebo zcela zablokovat nákupy nejpokročilejších produktů Nvidia ze strany místních společností. Navíc samotné zavedení monitorovacích funkcí v nových čipech může vyvolat další politický tlak ze strany čínských regulátorů. Z dlouhodobého hlediska bude klíčové, jak čínský trh zareaguje na tato nová bezpečnostní opatření a na omezený přístup k čipům nové generace – to zásadně ovlivní prodejní potenciál Nvidie v regionu.
Trh tak vnímá nový systém ověřování jako krok směrem k větší stabilitě a bezpečnosti při vývozu pokročilých technologií, zatímco některé země, zejména Čína, jej vidí jako potenciální nástroj vnější kontroly. Růst napětí mezi regulatorními požadavky a geopolitickou citlivostí vytváří prostředí, které může ovlivnit budoucí vývoj poptávky i rozhodování o využití čipů Nvidia v nejcitlivějších oblastech trhu.
