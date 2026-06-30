🚨 Nové komodity v XTB: Zaměření na Evropu a softs (TTF plyn, káva Robusta a kakao v librách, bílý cukr a pomerančový džus)

Zavedení nových instrumentů založených na komoditních futures umožňuje investorům obchodovat mnohem přesněji z hlediska geografické a kvalitativní specifikace. Zde je přehled toho, co se na těchto trzích děje a jak se liší od klasických benchmarků:
NATGAS.EU (TTF zemní plyn)
- Co se děje fundamentálně: Evropský trh se zemním plynem (nizozemská burza) čelí návratu zvýšené volatility. Ceny v červnu 2026 na začátku měsíce překonaly hranici 50 EUR/MWh a následně klesly zpět k úrovni kolem 40 EUR/MWh, tedy na nejnižší úrovně od dubna. Hlavním hybatelem pohybu je nejistota kolem globálních dodávek LNG (trh stále pociťuje dopady nedávného logistického napětí na Blízkém východě) a vysoká poptávka vyvolaná letními vlnami veder v Evropě (plynové elektrárny pracují na plný výkon kvůli potřebám klimatizace). Evropě to ztěžuje bezproblémové doplnění zásobníků před další zimou.
- Rozdíl oproti benchmarku (US Henry Hub / NATGAS): Henry Hub odráží situaci v USA, kde existuje strukturální přebytek břidlicového plynu a omezení exportní infrastruktury (plyn v USA je levný a odříznutý od zbytku světa). NATGAS.EU (TTF) je naopak instrument extrémně citlivý na globální geopolitiku. Evropa musí cenově soupeřit o každou dodávku LNG s Asií, což vede k tomu, že ceny TTF jsou mnohonásobně vyšší než v USA. Výpadek jednoho norského plynovodu nebo odstávka terminálu v Kataru proto v Evropě okamžitě spouští masivní cenové rally.
Ceny se po otestování úrovně 40 EUR/MWh vracejí k růstu. Zdroj: xStation5
COFFEE.EU (káva Robusta)
- Co se děje fundamentálně: Ceny Robusty na londýnské burze v poslední době prošly technickým ochlazením (červencový kontrakt klesl přibližně k 3 500 USD za tunu), protože trh začíná postupně započítávat očekávání větší sklizně z Indonésie a Brazílie. Dříve však Robusta extrémně rychle zdražovala kvůli ničivým suchům ve Vietnamu (největším světovém producentovi Robusty), způsobeným výkyvy El Niña. Nabídka této odrůdy je stále považována za velmi napjatou. El Niño má obrovský dopad na sklizně v Asii, takže tato káva může být vystavena výrazným změnám, pokud se El Niño na konci letošního roku skutečně objeví. Robusta zůstává v poměrně zřetelném backwardation, zejména u nejbližšího kalendářního spreadu.
- Rozdíl oproti hlavnímu benchmarku (Arabica / COFFEE): Klasická Arabica (obchodovaná v New Yorku) je prémiová káva pěstovaná ve vyšších nadmořských výškách, především v Latinské Americe, a vyznačuje se jemnější chutí. Robusta (obchodovaná v Londýně) se pěstuje snadněji, obsahuje mnohem více kofeinu a je klíčovou surovinou pro výrobu instantních káv a espresso směsí. Kvůli klimatické krizi v Asii se tradiční cenový diskont Robusty vůči Arabice výrazně snížil. Obchodováním COFFEE.EU investor spekuluje na zcela jinou strukturu poptávky a na povětrnostní faktory převládající ve Vietnamu, nikoli v Brazílii.
Navzdory rozdílným fundamentům je korelace mezi Robustou a Arabicou poměrně vysoká. Je třeba připomenout, že ačkoli Vietnam je největším producentem Robusty na světě a Indonésie třetím, Brazílie je na druhém místě. Zdroj: xStation5
COCOA.EU (londýnské kakao)
- Co se děje fundamentálně: Trh s kakaem ve Spojeném království (kotovaný v britských librách) se pohybuje v silném růstovém trendu a testuje několikaměsíční maxima (téměř 4 000 GBP za tunu). Přestože aktuální exporty z Nigérie a Pobřeží slonoviny vykazují růst, investoři v Londýně intenzivně započítávají slabé vyhlídky hlavní sklizně v západní Africe pro sezónu 2026/2027 kvůli povětrnostním anomáliím, silným dešťům komplikujícím dopravu do přístavů a chorobám kakaovníků.
- Rozdíl oproti hlavnímu benchmarku (NY Cocoa / COCOA): Klíčový benchmark kakaa se obchoduje na burze v New Yorku v amerických dolarech (USD). Nový instrument COCOA.EU je kontrakt z burzy ICE Europe v Londýně, kotovaný v librách (GBP). To znamená, že kurz GBP/USD přímo ovlivňuje ocenění tohoto instrumentu a vytváří prostor pro arbitrážní transakce. Londýnský kontrakt navíc specifikuje fyzickou dodávku komodity do evropských přístavů (např. Rotterdam, Antverpy). COCOA.EU proto reaguje mnohem silněji na lokální celní a environmentální regulace EU (např. restriktivní protiodlesňovací regulace EU – EUDR) a na úroveň zásob v samotné Evropě.
Historicky jsme pozorovali významný vliv libry na kotace kakaa v Londýně. Zdroj: xStation5
Pomerančový džus
- Co se děje fundamentálně: Kotace zmrazeného koncentrovaného pomerančového džusu (FCOJ) se aktuálně odrážejí po otestování úrovně 140 centů za libru, přestože je třeba připomenout, že ještě v roce 2024 dosahovaly kotace 540 centů za libru kvůli obavám o úrodu pomerančů v USA. V širším pohledu si tento trh prošel historickou nabídkovou krizí. Extrémní sucha a vlny veder v Brazílii a nekontrolované šíření choroby citrus greening na Floridě vedly v posledních letech k prudkému propadu globální produkce. Nyní však tyto obavy v podstatě nepřetrvávají a samotný trh je náchylný k mírně zvýšenému zájmu, protože v současnosti zůstávají objemy obchodování extrémně nízké ve srovnání s úrovněmi před několika desetiletími.
- Rozdíl oproti jiným zemědělským benchmarkům: Pomerančový džus je jedním z nejužších, nejnichejších a nejméně likvidních komoditních trhů (tzv. soft commodities). Na rozdíl od kávy nebo cukru, jejichž produkce je rozložena mezi mnoho zemí, trh s pomerančovým džusem závisí téměř ze 100 % pouze na dvou místech na mapě: státě São Paulo v Brazílii a Floridě v USA. Každá lokální povětrnostní anomálie v těchto oblastech generuje silné cenové gapy a prudké spekulativní pohyby, nesrovnatelné s velkými zemědělskými trhy.
Ceny jsou přibližně 70 % pod posledním vrcholem. Zdroj: xStation5
SUGAR.EU (bílý cukr)
- Co se děje fundamentálně: Trh s bílým cukrem (obchodovaným na burze ICE Europe v Londýně) se pohybuje ve stabilním bočním trendu. Futures po konsolidaci v pásmu 430–440 USD vystřelily téměř k 470 USD za tunu a nacházejí se na nejvyšší úrovni od září 2025. Výjimečně plochá struktura forwardové křivky naznačuje, že globální rovnováha mezi nabídkou a poptávkou je aktuálně relativně vyvážená. Největším novým rizikovým faktorem, který na konci června 2026 přitahuje pozornost investorů, je vlna veder rozvíjející se nad klíčovými zemědělskými regiony střední Evropy a ohrožující výnosy. Dlouhodobě ceny na tomto trhu podporuje také rozhodnutí Indie zakázat vývoz cukru do konce září s cílem chránit domácí zásoby a obavy z negativního dopadu povětrnostních anomálií na sklizně v Thajsku.
- Rozdíl oproti hlavnímu benchmarku (Sugar No. 11 / SUGAR): Klasický instrument SUGAR (založený na kontraktu Sugar No. 11 z newyorské burzy) odráží ceny surového cukru (nerafinovaného), získávaného z cukrové třtiny, kde je Brazílie absolutním dodavatelským hegemonem. Nový instrument SUGAR.EU (založený na kontraktu Sugar No. 5 v Londýně) se týká bílého cukru, plně rafinovaného (krystalového), připraveného k přímému použití v potravinářském průmyslu. Zásadní je, že v Evropě se vyrábí z velké části z cukrové řepy, nikoli z třtiny. Cenový rozdíl mezi oběma trhy vytváří tzv. prémii bílého cukru, která odráží ziskovost rafinačního procesu. Obchodováním SUGAR.EU investor spekuluje na evropské povětrnostní podmínky, energetické náklady v EU nutné ke zpracování a lokální celní regulace, což vytváří široký prostor pro arbitrážní obchodování vůči levnějšímu surovému cukru z USA.
Evropský cukr a americký cukr. Zdroj: xStation5
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