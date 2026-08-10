🚨Ukrajina zasáhla další ruské ropné centrum. Útok v Tatarstánu si vyžádal oběti💣

- Ukrajinské drony zasáhly významné ruské ropné centrum Nižněkamsk v Tatarstánu
- Ve městě se nachází rafinerie TANECO, která ročně zpracuje přibližně 17 milionů tun ropy
- Útoky na ruské rafinerie zvyšují riziko výpadků produkce benzínu a nafty
- Reakce ropy zůstává utlumená - Brent se drží kolem 85 USD a WTI poblíž 79,5 USD za barel
- Trh zatím útok nevnímá jako výrazné riziko pro globální nabídku ropy, jelikož zasažena byla rafinérská infrastruktura, nikoliv samotná těžba
- Ukrajinské drony zasáhly významné ruské ropné centrum Nižněkamsk v Tatarstánu
- Ve městě se nachází rafinerie TANECO, která ročně zpracuje přibližně 17 milionů tun ropy
- Útoky na ruské rafinerie zvyšují riziko výpadků produkce benzínu a nafty
- Reakce ropy zůstává utlumená - Brent se drží kolem 85 USD a WTI poblíž 79,5 USD za barel
- Trh zatím útok nevnímá jako výrazné riziko pro globální nabídku ropy, jelikož zasažena byla rafinérská infrastruktura, nikoliv samotná těžba
Ukrajinské drony v pondělí podnikly rozsáhlý útok na ruské město Nižněkamsk v Tatarstánu, které patří mezi významná centra ruského ropného a petrochemického průmyslu. Podle místních úřadů si útok vyžádal 13 obětí a 38 zraněných. Zasaženy byly průmyslové i civilní objekty. Nižněkamsk se přitom nachází přibližně 1 200 kilometrů od ukrajinských hranic. Ve městě se nachází rafinerie TANECO společnosti Tatneft, která patří mezi významné ruské zpracovatelské závody. V roce 2024 zpracovala přibližně 17 milionů tun ropy a vyprodukovala 2,7 milionu tun benzínu a 8,5 milionu tun nafty. Záběry z pondělního útoku zachycovaly kouř stoupající z areálu rafinerie. Závod se terčem ukrajinských dronů stal již v minulosti.
Nejnovější útok zapadá do série zásahů proti ruské energetické infrastruktuře. Ukrajina v posledních měsících opakovaně útočí na rafinerie, ropné sklady a další zařízení hluboko na ruském území. Útoky již omezily část ruských rafinérských kapacit a přispěly k problémům s dostupností pohonných hmot na domácím trhu. Během prvních pěti měsíců roku zasáhly ukrajinské drony nejméně 16 ruských rafinerií a dočasně vyřadily kapacitu přibližně 700 tisíc barelů denně. V květnu byl zcela nebo částečně omezen provoz rafinerií představujících přibližně čtvrtinu celkové ruské rafinérské kapacity.
Z pohledu komoditních trhů představují útoky riziko zejména pro nabídku ropných produktů. Delší odstávky rafinerií mohou omezit produkci a ruský export benzínu a nafty, což může vytvářet tlak na ceny pohonných hmot a rafinérské marže i mimo Rusko. Vliv na samotnou cenu ropy je však méně jednoznačný. Poškození rafinerií totiž automaticky neznamená pokles ruské těžby. Pokud Rusko nedokáže část vytěžené ropy zpracovat doma, může větší množství surové ropy přesměrovat na export. Rusku se navíc v minulosti dařilo část výpadků kompenzovat využíváním volných kapacit v ostatních rafineriích. Pro trhy tak bude klíčový zejména rozsah poškození TANECO a délka případné odstávky. Pokračování útoků na ruské rafinerie by mohlo dále snižovat dostupnost nafty a dalších ropných produktů, zatímco vliv na globální nabídku samotné ropy zůstává prozatím omezenější.
Reakce ropy na útok byla zatím poměrně utlumená a na trhu nedošlo k výraznějšímu cenovému pohybu. Brent se obchoduje v okolí 85 USD za barel a WTI přibližně na 79,5 USD, přičemž oba benchmarky spíše pokračují v zotavování z propadu ze začátku minulého týdne. Trh tak útok zatím nevnímá jako významné riziko pro globální nabídku ropy, jelikož zasažena byla především rafinérská infrastruktura, nikoliv samotná těžba či export surové ropy.
GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
GRAF: Vývoj ceny ropy WTI (OIL.WTI, H1)
Zdroj: xStation5
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