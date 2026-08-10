Plyn TTF roste o více než 6 %⬆️

Futures na evropský zemní plyn (TTF) dnes výrazně rostou, když přidávají více než 6 % a dostávají se téměř k úrovni 58 EUR/MWh. Spolu s cenami plynu v Evropě sledujeme růst také na americkém trhu, kde je hlavním faktorem změna výhledu počasí. Je však důležité připomenout, že americký trh zůstává výrazně převislý nabídkou, zatímco v Evropě přetrvávají problémy s doplňováním zásob.
Co konkrétně stojí za růstem cen plynu v Evropě? A existují důvody k obavám před začátkem zimní sezóny?
- Nevyřešená krize v Hormuzském průlivu: Jednání mezi Íránem a Ománem investory nepřesvědčila o rychlém obnovení globálních dodávek LNG. Přestože íránský ministr zahraničí o víkendu uvedl, že dohoda je „velmi blízko“, současně varoval, že k okamžitému otevření průlivu nepovede. Samotná dohoda mezi Íránem a Ománem by navíc znamenala zavedení velmi vysokých poplatků pro proplouvající lodě, což je pro Spojené státy a většinu dopravců nepřijatelné.
- Kriticky nízké zásoby plynu: Do začátku topné sezóny zbývají méně než tři měsíce a evropské zásobníky plynu jsou naplněny pouze z necelých 59 %. Jde o nejnižší úroveň od roku 2009 a výrazně pod pětiletým sezónním průměrem pro toto období, který činí 76 %. Evropa se tak dostává do tvrdé konkurence s Asií o dodávky LNG.
Doplňování zásob je již nyní nejpomalejší za více než 5 let.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Dodávky plynu do evropských zásobníků se pohybují výrazně pod pětiletým průměrem. Zároveň se blíží období údržby plynárenské infrastruktury, které tempo doplňování zásob dále zpomalí. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
- Blížící se vlna veder – růst poptávky: Ve druhé polovině týdne se v západní Evropě (Velká Británie, Francie a západní Německo) očekává výrazná vlna veder. Teploty by měly v Londýně a Frankfurtu dosahovat až 33 °C a v Paříži dokonce 35–36 °C. To výrazně zvýší poptávku po elektřině kvůli klimatizacím. Vysoké teploty mohou navíc při nízkých hladinách řek komplikovat provoz elektráren.
- Výpadky a omezení infrastruktury: Situaci na straně nabídky dále komplikují výpadky. Norský provozovatel Gassco oznámil odstávku plynového pole Dvalin, která od 10. srpna znamená výpadek produkce ve výši 5,9 milionu m³ denně. Francouzský energetický gigant EDF byl navíc nucen výrazně omezit výkon jaderných reaktorů Gravelines a St Alban, což zvýší potřebu výroby elektřiny v paroplynových elektrárnách.
Absence výhledu na rychlé obnovení dodávek LNG z Blízkého východu – Katar plánoval obnovit dodávky do Evropy v září, což je nyní zpochybněno – spolu s dramaticky pomalým tempem plnění evropských zásobníků a rostoucí poptávkou kvůli vlnám veder vytváří příznivé prostředí pro udržení vysokých cen nebo další růst evropského benchmarku TTF.
Přestože je evropský trh s plynem výrazně diverzifikovanější než před 4 lety, nelze vyloučit, že před začátkem zimní sezóny dojde k výraznějšímu růstu cen.
Křivka evropského trhu s plynem zůstává v krátkodobém horizontu relativně plochá, následně však přechází do výrazného backwardation.
Zdroj: xStation5
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