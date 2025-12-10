Nvidia mírně posiluje díky možným objednávkám od ByteDance a Alibaba 📈

Společnosti ByteDance a Alibaba rychle projevily zájem o čipy H200 od Nvidie poté, co prezident Trump naznačil, že jejich export do Číny bude povolen. Jde o první skutečný signál, že přední čínské technologické platformy se chtějí vrátit do ekosystému Nvidie.
- Obě společnosti připravují velké objednávky, jejichž realizace závisí na schválení ze strany Pekingu, nicméně již nyní vyjadřují obavy ohledně dostupnosti dodávek. Model H200 je stále extrémně omezený, jelikož Nvidia upřednostňuje čipy Blackwell a nadcházející řadu Rubin.
- H200 je téměř šestkrát výkonnější než dříve povolený model H20, což okamžitě mění konkurenční prostředí na čínském trhu s AI tréninkem. Domácí čipy v oblasti trénovacích výpočtů stále zaostávají, a Nvidia tak zůstává strategicky nepostradatelná.
- Peking zatím na signál o povolení vývozu formálně nereagoval. Nedávná omezení nákupů čipů Nvidia ze strany státem podporovaných datových center a velkých technologických firem přidávají další vrstvu nejistoty.
- Čínští regulátoři požádali společnosti včetně Alibaba, ByteDance a Tencent, aby vyhodnotily svou potenciální poptávku po čipech H200. Rozhodnutí Pekingu se očekává v nejbližší době.
- Navzdory politické kontrole se podle zpráv některé čínské instituce – od předních univerzit až po organizace napojené na obranu – pokusily získat jednotky H200 prostřednictvím šedého trhu, což signalizuje akutní poptávku po výkonném výpočetním výkonu.
- Trh očekává, že čínští technologičtí giganti budou H200 nakupovat nenápadně. Hlavní AI modely v Číně nadále závisejí na hardwaru Nvidia a konkurenční tlak vůči firmám jako Huawei a Cambricon v oblasti trénovacích výpočtů zůstává značný.
- Dodavatelský řetězec Nvidie zůstává napjatý. Výroba čipu H200 probíhá stále jen v omezeném objemu, což může v krátkodobém horizontu omezit růst tržeb, i pokud se Čína znovu otevře jako životaschopný trh.
- Čínské ministerstvo zahraničí zaujalo neutrální postoj, uvedlo, že země si váží spolupráce se Spojenými státy, a odmítlo poskytnout další komentář.
Zdroj: xStation5
