🚀 Nvidia překonala očekávání, tržby rostou o 85 %

Společnost Nvidia zveřejnila výsledky za první kvartál, které překonaly očekávání trhu jak na úrovni tržeb, tak očištěného zisku na akcii. Výsledky znovu potvrdily, že poptávka po AI čipech a infrastruktuře zůstává mimořádně silná. Přesto je reakce akcií po zveřejnění výsledků zatím spíše neutrální a cena se výrazněji nepohnula.
Tržby společnosti dosáhly 81,62 miliardy dolarů, zatímco analytici očekávali 78,86 miliardy dolarů. Meziročně tak tržby vzrostly o 85 % z loňských 44,06 miliardy dolarů. Očištěný zisk na akcii dosáhl 1,87 dolaru, zatímco trh počítal s 1,76 dolaru.
Výhled překonal očekávání
Jedním z nejdůležitějších bodů výsledků byl výhled na aktuální kvartál. Nvidia očekává tržby kolem 91 miliard dolarů, což je výrazně nad průměrným odhadem analytiků ve výši 86,84 miliardy dolarů.
Zajímavé je, že společnost do výhledu nezahrnuje žádné tržby z čínského trhu v oblasti data center compute. To je důležité hlavně kvůli omezením vývozu pokročilých čipů do Číny a geopolitickému napětí mezi USA a Čínou. I bez započtení tohoto trhu ale Nvidia očekává velmi silný růst.
Nvidia navyšuje návrat kapitálu akcionářům
Firma zároveň oznámila výrazné navýšení programu zpětného odkupu akcií. Představenstvo schválilo dalších 80 miliard dolarů na buybacky. Nvidia zpětné odkupy využívala už v minulosti, ale tento krok znovu ukazuje, jak silnou hotovostní pozici dnes společnost má.
Nvidia také zvýší kvartální dividendu z 1 centu na 25 centů na akcii. Dividenda sice není hlavním důvodem, proč investoři akcie Nvidie drží, její navýšení ale ukazuje, že firma chce část masivního cash flow vracet akcionářům. Volné cash flow za kvartál dosáhlo 48,6 miliardy dolarů, oproti 34,9 miliardy dolarů v předchozím kvartálu a 26,1 miliardy dolarů před rokem.
AI infrastruktura dál zrychluje
Šéf Nvidie Jensen Huang ve vyjádření k výsledkům uvedl, že výstavba takzvaných AI továren akceleruje mimořádnou rychlostí. Podle něj jde o největší infrastrukturní expanzi v historii lidstva. Zmínil také nástup agentic AI, tedy systémů, které už nejsou jen pasivními nástroji, ale dokážou samostatně vykonávat produktivní práci a vytvářet konkrétní hodnotu pro firmy.
To je pro investory důležité, protože Nvidia už není vnímána pouze jako výrobce čipů. Stále více se profiluje jako klíčový dodavatel celé AI infrastruktury, od akcelerátorů přes síťové prvky až po kompletní rackové systémy pro datová centra. Pozornost se zároveň postupně přesouvá i k dalším generacím produktů. Trh sleduje nejen současné systémy Grace Blackwell, ale také připravovanou platformu Vera Rubin, která má být podle dostupných informací výrazně efektivnější a důležitá pro další fázi AI cyklu.
Vysoká očekávání zůstávají rizikem
Přestože Nvidia znovu překonala odhady, do výsledkové sezony vstupovala s extrémně vysoko nastavenou laťkou. Akcie po předchozích třech výsledkových reportech klesly, přestože firma opakovaně doručila lepší čísla, než trh čekal. To ukazuje, že u Nvidie dnes nestačí jen dobré výsledky. Čísla musí být mimořádně silná, aby ospravedlnila aktuální ocenění a vysoká očekávání spojená s AI.
Investoři proto budou velmi pozorně sledovat komentáře managementu během konferenčního hovoru. Klíčovými tématy budou především noví zákazníci, další vývoj poptávky po AI infrastruktuře, marže, dostupnost čipů, konkurence ze strany AMD a dopady omezení v Číně.
