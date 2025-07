Obchodní válka pokračuje! Jaké jsou možné scénáře? 🔎

Celní politika Spojených států prošla v posledních letech zásadní proměnou. Z velmi otevřené obchodní země se USA staly výrazně uzavřenější ekonomikou, přičemž tento trend se v posledních měsících dále prohloubil. Po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu americká administrativa výrazně zvýšila cla na dovoz zboží prakticky ze všech regionů světa.

Průměrná sazba cla na produkty dovážené do USA aktuálně vzrostla z 2,3 % v roce 2024 na 13,3 % v roce 2025. Tento nárůst zahrnuje jak sektorová cla (např. 25 % na automobily, 50 % na ocel a hliník), tak i tzv. recipročně uplatňovaná cla – tedy odvetná cla vůči obchodním partnerům, stejně jako speciální cla na Čínu a vybrané produkty z Kanady a Mexika. Ačkoli pozastavení recipročně uplatňovaných cel mělo skončit 9. července, Donald Trump oznámil prodloužení vyjednávacího období do 1. srpna a zdůraznil, že země, které se nedohodnou s USA na obchodní dohodě, musí počítat s výrazným zvýšením cel.

Možné scénáře dalšího vývoje obchodní války

Ekonomové z Bloomberg Economics představili tři možné scénáře dalšího vývoje americké celní politiky:

Základní scénář

V tomto případě jsou většina aktuálních cel zachována a zavedena jsou nová sektorová cla, např. 25 % na farmaceutické výrobky. Průměrná sazba cla stoupá na 15,5 %. Očekává se pokles dovozu do USA o 23 %, přičemž celní příjmy by za dekádu mohly překročit 2,8 bilionu dolarů. Vedlejším efektem bude pokles HDP USA o 1,9 % během 2–3 let a nárůst cen o 1,1 %. Nová vyšší cla na farmaceutické výrobky jsou negativní zprávou pro evropské země – nejen pro státy EU, ale i pro Švýcarsko, které je velkým exportérem léčiv.

Scénář vysokých cel

V tomto scénáři USA realizují veškerá oznámená zvýšení, včetně vysokých sektorových cel a výrazného nárůstu odvetných cel (např. 50 % na EU, 34 % na Čínu). Průměrná sazba cla dosahuje 28 %. Dovoz do USA klesá až o 42 %, celní příjmy rostou na 3,7 bilionu dolarů. Americká ekonomika zaznamenává silné zpomalení (pokles HDP o 3,7 %) a výrazný nárůst cen (2,2 %), což ohrožuje vznik stagflace. Jde pochopitelně o nejhorší scénář z pohledu finančních trhů a může vést i k dalším snahám o odklon od amerického dolaru jako rezervní měny. V uplynulých týdnech jakákoli nejistota ohledně americké obchodní politiky vedla k výprodejům dolaru. Dnes však, po víkendovém prodloužení vyjednávacího období, americký dolar opět posiluje napříč trhem.

Scénář nízkých cel

V tomto případě dojde k částečnému snížení cel – průměrná sazba klesne na 10,5 %. Dovoz se sníží o 13 %, celní příjmy dosáhnou 2,1 bilionu dolarů a negativní dopad na HDP a inflaci bude podstatně menší (pokles HDP o 1,2 %, růst cen o 0,7 %). Stojí za zmínku, že ve všech scénářích je celkový dopad cel negativní, nicméně aktuálně udržovaná obecná sazba 10 % je pro většinu zemí světa přijatelná. Problém však představují vysoká sektorová cla na ceny některých základních produktů, jako je hliník, ocel nebo automobily.

