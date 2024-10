Doba čtení: 8 minut(y)

Index Standard and Poor's 500 je uznáván jako jedno z hlavních měřítek síly americké ekonomiky. Index dosahuje průměrného ročního výnosu téměř 14 %, což povzbuzuje mnoho investorů. Investice do indexu S&P 500 je považována za vyjádření víry v americkou ekonomiku a úspěch.

Jedním z nejpopulárnějších investorů, kteří zbohatli na indexu S&P 500, je Warren Buffet, který začal investovat do amerických podniků již v 60. letech 20. století nákupem tehdy nově vytvořeného fondu, který sledoval chování akcií 500 velkých amerických společností. Buffet své rozhodnutí zdůvodnil vírou v "sílu" a "růst" americké ekonomiky jako té, která disponuje největším kapitálem a tzv. chytrými penězi. Akciový trh však provázejí emoce a index může zažívat i výkyvy. Proto se v průběhu let staly populárními finanční deriváty, jako jsou futures založené na ceně indexu S&P 500.

V tomto článku si popíšeme, co je vlastně index S&P 500, jak je konstruován a jak do indexu S&P 500 začít investovat.

Co je index S&P 500?

S&P 500 je index, který sleduje tržní kapitalizaci 500 předních amerických společností měřením hodnoty jejich akcií přijatých k veřejnému obchodování (free float). Index, jak jej známe dnes, byl vytvořen v roce 1957, ačkoli práce na tvorbě takového indexu pokračovaly i později.

Tržní kapitalizace každé společnosti se vypočítá vynásobením počtu akcií aktuální cenou akcií. Pokud má společnost v současnosti 5 milionů akcií v držení akcionářů a aktuální cena akcií je 400 USD, pak tržní kapitalizace (nebo hodnota) společnosti je 2 miliardy USD. Jednoduše řečeno, hodnota společnosti je 2 miliardy dolarů. Pokud tedy sečteme tržní kapitalizaci všech společností uvedených v tomto indexu, dostaneme jeho celkovou hodnotu.

Je však třeba vzít v potaz, že každá společnost v SP500 má svou specifickou váhu, získanou vydělením individuální tržní kapitalizace společnosti celkovou tržní kapitalizací S&P 500. Proto jsou to největší společnosti, které mají tzv. největší vliv na hodnotu a kotaci (cenu akcie) indexu.

Index S&P 500 a rozdělení sektorů společností:

Informační technologie: cca. 28 %

Zdravotní péče: cca. 13 %

Spotřební sektor: cca. 13 %

Finance: cca. 11,0 %

Komunikační služby: cca. 11 %

Průmysl: cca. 8 %

Běžné spotřební zboží: cca. 5,5 %

Energie: cca. 3 %

Nemovitosti: cca. 2,5 %

Materiály: cca. 2,5 %

Služby: cca. 2,5 %

Původ S&P 500

Historie indexu začala u Henryho Varnuma Poora, který v roce 1860 založil Poor's Publishing a vydal investorského průvodce železničním průmyslem, což byla v té době inovace (známý případ spekulativní bubliny na železniční společnosti). V roce 1923 začala Standard Statistics Company hodnotit hypoteční zástavní listy a vytvořila index, který zahrnoval 233 amerických společností a byl vypočítán každý týden. Společnost o 3 roky později vytvořila index 90 společností a začala zavádět denní kotace. V roce 1941 došlo k sjednocení Poor's Publishing se Standard Statistics - vzniklo tedy Standard & Poor's, dnes známé pod zkratkou S&P.

V pondělí 4. března 1957 byl index rozšířen o sledování výkonnosti 500 velkých amerických společností. Název byl změněn na S&P 500 Stock Composite Index. Společnosti jako AT&T, General Motors, Exxon Mobil, U.S Steel, General Electric a Ford Motor odpovídaly za sílu indexu v té době.

Jak S&P 500 funguje?

Stejně jako ostatní indexy spravované Standard and Poor’s jsou složky S&P 500 vybírány zvláštní komisí podle stanovených pravidel.

K posouzení hodnoty společnosti používá komise 8 základních kritérií: tržní kapitalizace, likvidita, sídlo, veřejné obchodování, Globální standardní průmyslové klasifikace (GICS) a zastoupení odvětví v ekonomice USA, ziskovost, doba veřejně obchodovatelná na burze, a představenstvo společnosti musí být veřejné.

Specifické požadavky jsou:

Tržní kapitalizace vyšší nebo rovna 13,1 miliard amerických dolarů.

Roční dolarová hodnota obchodovaná na tržní kapitalizaci upravená o počet duplikovaných akcií větší než 1,0.

Minimální měsíční objem obchodů 250 000 akcií v každém ze šesti měsíců předcházejících datu rozhodnutí výboru.

Veřejně uvedená na newyorské burze NYSE nebo NASDAQ a společnost by měla být původem z USA.

Pro index nejsou způsobilé:

Komanditní společnosti, hlavní komanditní společnosti, investiční fondy, chybějící OTC Bulletin Board, Uzavřené fondy, ETF, ETN, licenční fondy, sledovací akcie, preferované akcie, podílové fondy, akciové listy, konvertibilní dluhopisy, americké depozitní certifikáty a americké depozitní akcie.

Od roku 2017 se do indexu nepřidávají společnosti se dvěma nebo více třídami akcií (aktuálně kótované společnosti se dvěma třídami zahrnují Berkshire Hathaway a Alphabet). Index je čtvrtletně rekonstruován, aby zůstal spolehlivým ukazatelem růstu americké ekonomiky.

Long pozice na US500

Dlouhá pozice "BUY" je oblíbená zejména tehdy, když je na trhu dobrá nálada a investoři se cítí bezpečně, nebo když se objeví vnější okolnosti, které mohou na trh vrátit pozitivní náladu. Tehdy může být oživení obzvláště dynamické.

Pokud v takové situaci předpokládáme, že v americké ekonomice může dojít ke zlepšení nálady investorů po nějaké ekonomické nebo politické události, můžeme zaujmout dlouhou pozici na US500. Obvykle se investoři milující riziko velmi rychle vracejí ke svým investicím, jakmile se na trhu objeví pozitivní nálada. Americký akciový trh již mnohokrát prokázal, že se dokáže vzpamatovat i z těch největších výkyvů. Proto se na něm tak rychle objevují kupci.

Short pozice na US500

Krátká pozice "SELL" je obzvláště oblíbená, když na trhu panuje strach a nejistota nebo když existují vnější okolnosti, které by mohly způsobit návrat negativního nálady.

Pokud v takové situaci předpokládáte, že v ekonomice může dojít k prudkému zhoršení nálady investorů po nějakém ekonomickém nebo politickém oznámení, můžete zaujmout krátkou pozici na US500. Krátkou pozici můžete také zaujmout, pokud se domníváte, že se stav americké ekonomiky v nejbližší době zhorší. Tímto způsobem můžete rozehrát obchodní strategie pro konkrétní světové události, které mohou zvýšit volatilitu cen akcií, a nakonec i indexů.

Nejlepší čas na investování do S&P 500

Cena indexu S&P 500 má ve srovnání s NASDAQ tendenci nedělat příliš velké změny. Jedná se většinou o dobře známé velké společnosti jako Berkshire Hathaway nebo Microsoft, takže volatilita není příliš vysoká, ale v obdobích paniky nebo nestabilních situací ve světě se investoři obvykle na nějakou dobu rozhodnou opustit riziková aktiva a obracejí se ke stabilnějším investicím, jako je zlato nebo hotovost. Takže i bezpečné indexy, jako je S&P500, mohou mít velké výprodeje o 10 a více procent. Růsty jsou klidnější než výprodeje. Když index roste a ekonomika je dobrá, ceny postupně rostou. To lze přičíst makroekonomickým faktorům, které způsobují návrat investorů k investicím.

V indexu Standard & Poor's jsou uvedeny největší a transparentní společnosti, které poskytují důležité produkty a řešení pro země po celém světě, jako jsou některé z největších bank (např. JP Morgan, Bank of America, Citi Group, BB&T, Bank of New York Mellon nebo Goldman Sachs), výrobců (např. Coca-Cola Company, Pfizer, Johnson & Johnson, Procter & Gamble) nebo dokonce technologických společností (např. Microsoft, Apple, AT&T, Visa, Nvidia).

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: XTB

Index SP500 má tendenci stoupat, když úrokové sazby zůstávají nízké. Velká část investorů pak hledá vysoké výnosy na rizikovém akciovém trhu. Akciový trh obvykle reaguje nervózně na zprávy o zvýšení úrokových sazeb ze strany Fedu. Navzdory vyšší volatilitě a riziku poskytuje NASDAQ obvykle vyšší výnosy než index S&P 500. Lze tedy říci, že někteří obchodníci na NASDAQ akceptují vyšší volatilitu na úkor potenciálně vyšších výnosů.

Zajímavý čas pro zahájení obchodování s indexem S&P 500 je, když největší společnosti v indexu zveřejňují své čtvrtletní nebo celoroční finanční výsledky a také světové události, které mohou způsobit vysokou volatilitu, jako jsou zasedání Fedu, velká politická setkání nebo různé vojenské krize.

Jak začít obchodovat S&P 500 (US500)?

Obchodování s indexem S&P 500 je k dispozici na naší obchodní platformě xStation a můžete začít obchodovat s některými z největších amerických společností uzavřením transakcí CFD (contract for differences) na instrumentu US500 a využít plný potenciál pákového efektu.

Obchodováním US500 můžete využít volatility trhu a otevírat pozice během velmi rychlých cenových pohybů. Pákový efekt je velmi rizikový a může znásobit vaše ztráty, ale zároveň může znásobit i zisky denního obchodníka. Obchodování s US500 je určeno aktivním obchodníkům, kteří nemají problém s volatilitou trhu.

Díky pákovému efektu 1:20 potřebujete k otevření pozice pouze 5 % marži. Investicí 1000 USD můžete otevřít pozici, která má hodnotu 20 000 USD. Vzhledem k pákovým nástrojům CFD s vysokou mírou rizika může být potenciální výnos z pozice také vysoký, ale v důsledku toho je možná vyšší i potenciální ztráta. Obchodování s US500 CFD dává obchodníkům možnost otevřít krátké a dlouhé pozice. Krátké pozice dávají obchodníkům příležitost dosáhnout zisku, když ceny emisí klesají.

Pokud si chcete vědět více o CFD a finanční páce, přečtěte si náš článek o finanční páce.

Jediné poplatky, které vám za takové obchodování vzniknou, jsou spready (rozdíl mezi nákupní cenou “ASK” a prodejní cenou “BID”) a swapové body. Spread je velmi malý a stojí pár centů v závislosti na velikosti vaší pozice. Swapové body jsou náklady, které broker vynakládá na financování pozic s pákovým efektem; swapy jsou účtovány denně do otevřené pozice na instrumentu US500.

Investice do S&P 500

ETF (528)

Instrument Poptávka Nabídka Spread Pohyb Amundi MSCI Emerging Markets UCITS (Acc EUR) Amundi MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS (Acc EUR) Amundi Stoxx European 600 Banks UCITS(Acc EUR) Amundi Euro Stoxx Banks UCITS (Acc EUR) Amundi CAC 40 Daily Double Short UCITS (Acc EUR) Amundi Euro Stoxx 50 Daily 2X Inverse UCITS (Acc EUR) Amundi CAC 40 ESG UCITS DR (Acc EUR) Amundi Euro Stoxx 50 UCITS (Acc EUR) Amundi CAC 40 UCITS (Dist EUR) iShares Core S&P 500 UCITS (Acc USD) iShares Core DAX UCITS (Acc EUR)

Obchodování s pákovým efektem na indexy s sebou samozřejmě nese vysoké riziko, ale dobře zaujaté pozice mohou přinést velmi vysoké výnosy z takové investice. Společnosti, které debutují na indexu S&P 500, často zaznamenávají nárůsty, protože podílové fondy, které tento index sledují, musí kupovat jejich akcie.

Pro investory, kteří nejsou příliš aktivní a preferují pouze pasivní investice do 500 největších amerických společností, nabízíme také ETF s expozicí indexu S&P 500, jako jsou:

Accumulating ETF iShares Core S&P 500 CSPX.UK

CSPX.UK Distributing ETF iShares IDUS.UK

SPDR S&P 500 ETF SPY5.UK

Beta ETF S&P 500 ETFBSPXPL.PL

Můžete také investovat do ETF v konkrétních odvětvích S&P 500, jako jsou:

Komunikační sektor ETF S&P 500 iShares IUCM.UK

Spotřebitelský diskreční ETF S&P 500 iShares IUCD.UK

IUCD.UK Energetický sektor S&P 500 ETF iShares IUES.UK

Finanční sektor S&P 500 ETF iShares

Sektor informačních technologií S&P 500 ETF iShares QDVE.DE

Utilities ETF S&P 500 iShares IUUS.UK ETF

Více o investování do ETF se dozvíte na našem youtube kanálu.

Nabízíme také akcie společností kotovaných na indexu S&P 500 včetně Apple (AAPL.US), Microsoft (MSFT.US), Amazon (AMZN.US) nebo Berkshire Hathaway (BRKA.US) a mnoha dalších technologických společností.

S&P500 — Obchodní hodiny

Jak je to s dostupnými hodinami obchodování S&P 500 (US500)? Tyto informace jsou důležité zejména pro denní obchodníky.

Obchodování s US500 není na naší platformě dostupné během víkendů. Cena US500 je v době, kdy je trh zavřený, statická. Ve všech ostatních časech ceny neustále kolísají.

Samozřejmě, že nejlepší doba pro zahájení aktivního obchodování s indexem S&P 500 je v období velmi vysoké volatility, kdy investoři pociťují extrémní emoce a na trh přichází vysoký počet obchodů. Když je na trhu strach nebo chamtivost, objem indexu se zvyšuje. Tato situace je velkou příležitostí pro aktivní obchodníky se sklonem k riziku, kteří využívají finanční páku k vybírání zisků z dlouhých, ale i krátkých pozic.