Obchodování indexů – Co je to akciový index?

Doba čtení: 5 minut(y)

Co je to akciový index?

Začněme tím nejdůležitějším – co je to vlastně akciový index? Akciový index, je v podstatě nástroj, který měří výkonnost určité části akciového trhu. Jinými slovy, jedná se o metodu standardního sledování výkonu skupiny aktiv, protože index může replikovat konkrétní akciový trh, sektor, geografický segment nebo jakoukoli jinou oblast trhu. Tato měřítka jsou vyvíjena transparentním způsobem a metody jejich konstrukce jsou standardizovány. Je zřejmé, že existují i ​​indexy, které odrážejí např. dluhopisový trh, vybrané komodity nebo úrokové sazby. V tomto článku se zaměříme výhradně na akciové indexy.

Konstrukce indexů se mohou výrazně lišit, protože jednotlivé indexy mohou být založeny na různých metodách (např. market-capitalisation weighting, free-float adjusted market-capitalisation weighting, equal weighting apod.). Základní myšlenka však zůstává stejná – index akciového trhu je soubor akcií, který kopíruje cenové pohyby těchto seskupených cenných papírů.

Důležitost indexů

Akciové indexy mají velký význam pro globální finanční trhy. V první řadě pomáhají investorům posoudit výkonnost a výsledky akciového trhu – denní, týdenní, měsíční atd. Takto mohou účastníci trhu skutečně určit sentiment trhu a porovnávat různé akciové trhy. Indexy slouží také jako referenční hodnoty kapitálu, protože je aktivně spravované fondy používají k porovnání výkonnosti fondů. Akciové indexy jsou často spojovány s pojmy „indexové obchodování“ nebo „indexové investování“. Oba pojmy nabyly v posledních letech nikterak zásadní. Vzestup indexových fondů a ETF si získal mnoho nadšenců, protože jde o nízkonákladové řešení, které poskytuje výhody diverzifikace. Myšlenku diverzifikace jsme vysvětlili v našem článku nazvaném „Diverzifikace portfolia - jak diverzifikovat obchodní portfolio?“. Na druhou stranu obchodování s indexem může odkazovat na CFD – nástroj, který může být užitečný jak pro spekulativní, tak pro zajišťovací účely.

Hlavní akciové indexy

Po vysvětlení významu akciových indexů a jejich důležitosti pro globální trhy je nyní čas vyjmenovat několik hlavních světových indexů. Asi dokážete odvodit, že investoři většinou věnují pozornost indexům vyspělých ekonomik, protože tyto referenční hodnoty odrážejí sentiment trhu na hlavních burzách cenných papírů, a to včetně: New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq, London Stock Exchange (LSE), Euronext nebo Shanghai Stock Exchange (SSE). XTB nabízí širokou škálu CFD kontraktů na indexy, které jsou v platformě velmi přehledně označeny – níže najdete jednoduché názvy několika nejdůležitějších indexů:

US30 – index skládající se z 30 velkých společností kótovaných ve Spojených státech na NYSE nebo NASDAQ.

index skládající se z 30 velkých společností kótovaných ve Spojených státech na NYSE nebo NASDAQ. US500 – index skládající se z 500 největších společností ve Spojených státech. Často se považuje za barometr celkového výkonu akciového trhu. Index je běžným měřítkem, pokud jde o výkonnost aktivních portfolií.

index skládající se z 500 největších společností ve Spojených státech. Často se považuje za barometr celkového výkonu akciového trhu. Index je běžným měřítkem, pokud jde o výkonnost aktivních portfolií. US100 – index skládající se ze 100 největších nefinančních společností kótovaných na akciovém trhu NASDAQ.

index skládající se ze 100 největších nefinančních společností kótovaných na akciovém trhu NASDAQ. UK100 – index skládající se ze 100 společností kótovaných na londýnské burze s nejvyšší tržní kapitalizací.

index skládající se ze 100 společností kótovaných na londýnské burze s nejvyšší tržní kapitalizací. EU50 – index skládající se z 50 největších a nejlikvidnějších akcií eurozóny. Dominují jí společnosti z Francie a Německa.

index skládající se z 50 největších a nejlikvidnějších akcií eurozóny. Dominují jí společnosti z Francie a Německa. JAP225 – index skládající se z 225 velkých společností kótovaných v Japonsku.

index skládající se z 225 velkých společností kótovaných v Japonsku. HKComp – sledující výkonnost akcií kótovaných na hongkongské burze.

sledující výkonnost akcií kótovaných na hongkongské burze. AUS200 – a index skládající se z 200 největších společností kótovaných v Austrálii.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Indexové obchodování s pomocí CFD

Nejprve je třeba poznamenat, že teoreticky nelze index přímo nakupovat ani prodávat, protože akciové indexy jsou jen indikátory (benchmarky), které se pohybují podle cen akcií obsažených v indexu (tedy které index měří). Existuje však mnoho finančních nástrojů, které odrážejí cenové pohyby hlavních světových indexů, např. futures, opce, ETF, CFD nebo indexové fondy. Proto se v každodenních situacích často používají pojmy jako „indexové investování“ nebo „indexové obchodování“.

Rozdílové smlouvy (CFD) se běžně používají pro spekulativní a zajišťovací účely. Tyto smlouvy mají mnoho výhod, jako jsou: vysoká likvidita, nízké bariéry vstupu a nízké transakční náklady, možnost snadné diverzifikace, tržní hodiny, schopnost využít finanční páku, možnost otevřít dlouhou (long) i krátkou (short) pozici atd. Musíme mít však na paměti, že CFD jsou spojeny s vyšším rizikem, protože obchodování s pákovým efektem by mohlo potenciálně zvýšit zisky, stejně jako ztráty. To nic nemění na skutečnosti, že prodejní pozice (short) přináší větší flexibilitu a umožňuje užití celé řady užitečných strategií. Další informace o shortování se dozvíte z našeho článku s názvem „Shortování - Co je to short trading?“.

V dnešní době CFD slouží hlavně ke spekulativním účelům. Obchodníci mohou jednoduše otevřít nákupní pozice, aby využili výhod pohybu cen nahoru, nebo otevřít prodejní pozice a těžit z pohybu cen dolů. Využití pákového efektu by mohlo potenciálně zvýšit zisky nebo ztráty. Obchodování s indexy může být součástí různých strategií – například spekulace na lepší výkonnost akcií s malou tržní kapitalizací oproti blue-chip akciím (zde by obchodníci měli zaujmout nákupní pozici na index s malou kapitalizací) nebo předpoklad, že určitá burza propadne z geopolitických důvodů (pak by obchodníci měli shortovat index z dané země). Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Platforma xStation od XTB vám poskytuje všechny důležité informace o CFD na hlavní světové indexy. Zdroj: xStation 5

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation 5

Kromě spekulativních účelů slouží CFD k různým zajišťovacím strategiím. Představme si, že investor vlastní několik amerických akcií, které jsou součástí indexu S&P 500. Hodnota portfolia je zhruba 20 000 USD. Investor má podezření, že se blíží korekce trhu (například existuje velká nejistota ohledně pandemie nebo nějakého geopolitického konfliktu), přesto však tyto akcie nechce prodat. Za účelem zajištění portfolia může investor použít CFD kontrakt odrážející cenové pohyby S&P 500 (klíčovým předpokladem je, že investor vlastní alespoň několik různých akcií, které pozitivně korelují s akciovým indexem).

Otevření krátké pozice bude účinně neutralizovat jeho dlouhou pozici. V tomto případě může investor chtít použít indexovou kalkulačku k posouzení velikosti pozice potřebné k zajištění portfolia: 0,10 lotu odpovídá přibližně 20 000 USD. Nyní, v případě, že akcie z portfolia klesnou, bude mít investor prospěch z short pozice CFD. Akciové portfolio tedy bude zajištěno. Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation 5

Za zmínku také stojí, že obchodování s CFD zahrnuje tzv. rollover. Je zásadní si uvědomit, že většina CFD indexů je založena na cenách futures kontraktů. Pro každý trh obvykle existuje dlouhý seznam futures kontraktů s různými daty expirace (vypršení platnosti) v rozmezí od jednoho měsíce do mnoha let v budoucnosti a nejvyšší objem obchodů je obvykle na nejbližším kontraktu (na tom, který nejdříve expiruje). Když vyprší aktuální aktivní kontrakt, obchodníci na trhu s futures musí otevřít další futures kontrakt. Obchodníci s CFD však nemusí přijímat žádná opatření, protože k rolloveru dochází automaticky. Stručně řečeno, rollover je technická operace, která posune pozici obchodníka na další dostupný kontrakt – proces je z pohledu obchodníka bezplatný a ziskově neutrální. Více o rolloverech se dozvíte v našem videu „Rollover v xStation 5“.

Shrnutí

Stručně řečeno, obchodování s indexy by mohlo být velmi užitečným nástrojem, o kterém by investoři a obchodníci měli určitě vědět. Navzdory skutečnosti, že obchodování indexů může být rizikové kvůli pákovému efektu, může to být také perfektní řešení pro zajištění obchodního portfolia, čímž se sníží riziko. Znalosti o obchodování s indexy by proto měly být považovány za základní rys každého investora.