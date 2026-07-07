📈 OIL roste o 2 %

- Podle zpráv byla poškozena nejméně tři obchodní plavidla, včetně katarského LNG tankeru a saúdského supertankeru na ropu.
- Katar obvinil Írán z provedení útoku a označil jej za vážné porušení mezinárodního práva a hrozbu pro bezpečnost globálních dodávek energií.
- Írán zároveň uvedl, že neobnoví jednání s USA, pokud bude Washington pokračovat ve vojenských hrozbách.
- Podle zpráv byla poškozena nejméně tři obchodní plavidla, včetně katarského LNG tankeru a saúdského supertankeru na ropu.
- Katar obvinil Írán z provedení útoku a označil jej za vážné porušení mezinárodního práva a hrozbu pro bezpečnost globálních dodávek energií.
- Írán zároveň uvedl, že neobnoví jednání s USA, pokud bude Washington pokračovat ve vojenských hrozbách.
Futures na ropu Brent (OIL) dnes rostou o více než 2 % a šplhají nad 73 USD za barel, protože geopolitické napětí v Hormuzském průlivu znovu eskaluje. Podle zpráv byla poškozena nejméně tři obchodní plavidla, včetně katarského LNG tankeru, saúdského supertankeru na ropu a dalšího plavidla zasaženého dronem.
- Katar obvinil Írán z provedení útoku a označil jej za vážné porušení mezinárodního práva a hrozbu pro bezpečnost globálních dodávek energií.
- Írán zároveň oznámil, že neobnoví jednání se Spojenými státy, pokud bude Washington nadále vydávat vojenské hrozby.
Nové útoky na tankery ženou ceny ropy výše
Ceny ropy prudce rostou po zprávách o dalších útocích na jedné z nejdůležitějších energetických námořních tras na světě. U.K. Maritime Trade Operations (UKMTO) uvedla, že několik obchodních plavidel proplouvajících Hormuzským průlivem se stalo terčem útoku, přičemž nejméně tři lodě utrpěly poškození.
Nejvážnější incident se týkal katarského LNG tankeru Al-Rekayyat, který byl zasažen projektilem poblíž pobřeží Ománu. Ve strojovně vypukl požár, což vyvolalo obavy z možné exploze. Poškozen měl být také saúdský supertanker na ropu Wedyan, zatímco třetí plavidlo bylo zasaženo dronem a utrpělo menší strukturální škody. Podle dostupných informací nedošlo k žádným obětem ani únikům do životního prostředí.
Írán odpovědnost popírá, ale lodě varoval
Ačkoli Írán se k odpovědnosti za útoky oficiálně nepřihlásil, íránská státní televize uvedla, že nejméně jeden z tankerů ignoroval předchozí varování íránských sil týkající se schválené námořní trasy přes průliv. Všechna tři plavidla údajně plula jižní trasou poblíž ománského pobřeží, před jejímž využíváním Írán minulý týden varoval.
Katar a státy Perského zálivu Írán odsuzují
Katarské ministerstvo zahraničí označilo útok za „vážné a výslovné porušení mezinárodního práva“ a obvinilo Írán z ohrožení mezinárodní plavby a globální energetické bezpečnosti. Dauhá vyzvalo k okamžitému zastavení kroků ohrožujících námořní dopravu a požadovalo, aby byl Írán pohnán k odpovědnosti za jakékoli důsledky útoků.
Generální tajemník Rady pro spolupráci v Zálivu (GCC) rovněž odsoudil to, co označil za „brutální“ útok na katarský tanker, a nazval jej nebezpečnou eskalací ohrožující regionální stabilitu. Vyzval mezinárodní společenství, aby vůči dalším útokům zaujalo pevný postoj.
Napětí mezi USA a Íránem dále eskaluje
Ceny ropy podporuje také zhoršování diplomatických vztahů mezi Washingtonem a Teheránem. Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí uvedl, že Teherán se k jednáním nevrátí, pokud budou Spojené státy pokračovat ve vojenských hrozbách. Jednání zůstávají pozastavena během týdenního období smutku po smrti íránského nejvyššího vůdce.
Jeho komentáře přišly den poté, co prezident Donald Trump varoval, že pokud nebude dosaženo mírové dohody, Spojené státy při jednání s Íránem „dokončí práci“.
Proč je Hormuzský průliv důležitý
Hormuzský průliv zůstává jedním z nejkritičtějších energetických úzkých hrdel na světě. V době míru prochází touto úzkou vodní cestou zhruba 20 % globálního obchodu s ropou a zemním plynem, což znamená, že i izolované vojenské incidenty mohou rychle zvýšit geopolitickou rizikovou prémii započítanou v cenách energií.
Trhy zatím neoceňují dlouhodobé narušení globálních dodávek energií. Nejnovější útoky však ukazují, jak křehká bezpečnostní situace zůstává. Jakákoli další eskalace nebo omezení lodní dopravy přes Hormuzský průliv by mohly rychle posunout ceny ropy a zemního plynu ještě výše.
Grafy OIL (D1 a H1)
Ropa Brent se dnes odráží a dosáhla nejvyšší úrovně od 30. června, když vystoupala téměř na 74 USD za barel.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
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