OIL.WTI klesá o 1,5 %

Nové spekulace o dalším návratu nabídky ze strany aliance OPEC+ tlačí na ceny ropy.
Ceny ropy částečně umazaly zisky z předchozího týdne, které byly taženy očekáváním oživení čínské ekonomiky a nejistotou ohledně dodávek z Ruska, jakmile nový týden začal.
Minulý týden ceny vystoupaly až k 70 USD za barel, což byla nejvyšší úroveň za téměř dva měsíce, avšak do konce páteční seance značně ustoupily.
🛢️ Strategie OPEC+ a riziko nadbytku nabídky
Neoficiální zprávy z víkendu naznačují, že OPEC+ zvažuje další navýšení produkce od listopadu, a to pravděpodobně nad rámec dříve oznámených 137 000 barelů denně.
Takový krok by byl pokračováním strategie aliance usilovat o opětovné získání tržního podílu, na úkor tradiční role regulátora cen, což vyvolává obavy z dalšího nárůstu globálního nadbytku ropy.
IEA (Mezinárodní energetická agentura) odhaduje, že přebytek by mohl v příštím roce dosáhnout až 3 miliony barelů denně. Goldman Sachs pak v tomto scénáři odhaduje, že cena ropy Brent i WTI by mohla klesnout do pásma 50–60 USD za barel.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Tento týden bude klíčové středeční vystoupení saúdskoarabského ministra ropného průmyslu, stejně jako nadcházející zasedání kartelu OPEC+ naplánované na 5. října.
Pokud budou potvrzeny plány na zvýšení produkčních limitů, může to vést k dalšímu poklesu cen, zvláště v období sezónního budování zásob.
🛢️ Rizika spojená s Ruskem nadále představují protiváhu
- Nelze přehlížet trvalá rizika v dodávkách spojená s Ruskem.
- O víkendu Ukrajina provedla další útoky na ruskou ropnou infrastrukturu, což by mohlo prohloubit domácí nedostatek paliv.
- Na druhé straně však omezení zpracování ropy v Rusku může vyústit v nutnost navýšit export surové ropy, což by byl negativní faktor pro trh.
- V současnosti je až 30 % ruské rafinérské kapacity mimo provoz a skladovací kapacity jsou omezené.
- Aby se zabránilo odstávkám těžby, může být Rusko nuceno zvýšit export surové ropy.
- Navíc se objevují spekulace, že Donald Trump neoficiálně povolil Ukrajině používat americké vybavení pro útoky hluboko na ruském území.
- Tento krok by zvýšil tlak na Rusko, přičemž Trump dlouhodobě usiluje o to, aby země jako Indie a Čína přestaly nakupovat ruské komodity.
📌 Klíčové body, na které se investoři soustředí:
-
Potvrzení rozhodnutí o navýšení produkce OPEC+ na zasedání v prvním říjnovém týdnu
-
API a EIA data o změnách zásob, která mohou potvrdit nebo zmírnit aktuální tlak na nabídku
-
Tempo ekonomického oživení v Číně a Evropě, signalizované centrálními bankami
📈 Technický výhled
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.