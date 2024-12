ON Semiconductor posiluje spolupráci s Denso, akcie rostou o 2,10 % 🔔

ON Semiconductor (ON.US) dnes roste o 2,10 % na 68,13 USD za akcii po zprávách o posílení spolupráce se společností Denso Corp na vývoji technologií pro autonomní řízení a pokročilých asistenčních systémů řidiče (ADAS).

Stávající spolupráce

Obě společnosti spolupracují již více než 10 let. V rámci této spolupráce ON Semiconductor dodává špičkové automobilové senzory založené na pokročilých polovodičových technologiích, které zlepšují inteligenci vozidel, komunikaci a bezpečnost. Denso je druhým největším dodavatelem automobilových systémů na světě, což z něj činí významného hráče na trhu.



Prohloubení partnerství

V rámci prohloubené spolupráce Denso oznámilo plány na nákup akcií ON Semiconductor prostřednictvím transakcí na volném trhu. Cílový počet akcií zatím společnosti oficiálně nezveřejnily. Po zveřejnění této informace akcie ON Semiconductor na začátku obchodní seance posílily o více než 5 %, avšak růst byl částečně korigován a nyní je cena akcie o 2,10 % výše.





Finanční analýza společnosti ukazuje pevné základy. Akcie jsou relativně podhodnocené ve srovnání s ostatními polovodičovými společnostmi. Analytici zůstávají ohledně ON Semiconductor v nadcházejících čtvrtletích optimističtí. Bank of America označila společnost za nejlepší volbu pro rok 2025, a to díky silné poptávce po polovodičích z automobilového a průmyslového sektoru v druhé polovině roku a rostoucím investicím do umělé inteligence a kapacit datových center.



Analýza grafu (D1 interval)

ON Semiconductor dnes roste o více než 2 % a odráží se od klíčové zón podpor. Na denním grafu je patrný zplošťující se trend s akumulací akcií nad úrovní 66 USD za akcii. V případě průrazu z tohoto kanálu lze očekávat výrazný pohyb bez ohledu na směr.





