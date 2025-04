OPEC+ vyvíjí tlak na Kazachstán kvůli překračování kvót, další růst produkce zůstává ve hře

Ministři členských zemí skupiny OPEC+ se ve čtvrtek spojí prostřednictvím videohovoru, aby zdůraznili nutnost dodržování těžebních kvót, které si jednotlivé státy v rámci aliance dříve odsouhlasily. Hlavním tématem bude především opětovné porušování limitů ze strany Kazachstánu, jehož produkce dosáhla rekordní úrovně v souvislosti s rozšířením těžby na obřím ropném poli Tengiz.

Podle několika delegátů, kteří nechtěli být jmenováni kvůli citlivosti rozhovorů, bude cílem hovoru mimo jiné přimět Kazachstán k kompenzačním škrtům, které by vyrovnaly předchozí nadprodukci. Zvláštní pozornost bude věnována novému kazašskému ministru energetiky Erlanu Akkenzhenovovi, který byl do funkce jmenován teprve nedávno poté, co jeho předchůdce přešel do vedení nově zřízené státní agentury pro jadernou energetiku.

Skupina OPEC+, včetně Ruska, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a dalších pěti států, plánuje od května zvýšit těžbu ropy o 135 000 barelů denně jako další krok v postupném rušení dřívějšího škrtnutí o objemu 2,2 milionu barelů denně. Tyto kroky jsou součástí širší strategie na postupné uvolňování trhu po měsících dobrovolných omezení, které měly podpořit cenu ropy.

Přestože některé země volají po zpřísnění dohledu nad členy porušujícími dohody, zatím se zdá, že květnové navýšení produkce zůstává v platnosti. Delegáti navíc připustili, že čtvrteční hovor by mohl nahradit původně plánované zasedání monitorovací komise JMMC, která má pravomoc doporučit změny v těžební politice celé skupiny.

Situaci komplikuje i aktuální vývoj v oblasti exportu kazašské ropy. Rusko tento týden nařídilo uzavření dvou ze tří nakládacích ramen na terminálu v Černém moři, odkud Kazachstán vyváží většinu své ropy. Tento krok může vést ke snížení produkce z logistických důvodů, což by v praxi mohlo dočasně pomoci splnit přísnější kvóty i bez nutnosti politických dohod.

Napětí uvnitř OPEC+ se tak dále zvyšuje, přičemž klíčoví členové, zejména Saúdská Arábie, požadují důslednější disciplínu, aby nedošlo k oslabení účinnosti celkové produkční politiky skupiny.

Graf OIL (H1)

Cena ropy po předchozím výrazném růstu dosáhla lokálního maxima na úrovni 77,36 USD, odkud následně začala korigovat. Aktuálně se obchoduje v blízkosti Fibonacciho hladiny 61,8 % (74,06 USD) a poblíž klouzavého průměru EMA 50 (oranžová). Dlouhodobější trendová podpora se nachází na SMA 200 (modrá), což může být klíčová úroveň v případě hlubší korekce.

Williams %R se aktuálně nachází hluboko v záporném teritoriu kolem -85, což naznačuje, že trh se krátkodobě dostal do přeprodané oblasti. To může signalizovat blížící se odraz směrem vzhůru, pokud se cena udrží nad aktuálními supportními úrovněmi.

Zdroj: xStation5