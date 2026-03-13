Ranní shrnutí: Ruská ropa s 30denním povolením k nákupu

- Nedávné události na Blízkém východě a další eskalace napětí měly negativní dopad na včerejší obchodování na Wall Street. Výprodej zasáhl všechny hlavní americké indexy. Dow Jones oslabil o 1,6 %, S&P 500 klesl o 1,5 % a Nasdaq ztratil 1,8 %.
- Navzdory ujištění amerických úřadů, že íránský arzenál byl výrazně oslaben, napětí na Blízkém východě dál roste. Objevují se také zprávy, že Izrael může brzy zahájit pozemní ofenzivu v Libanonu.
- USA vydaly 30denní licenci, která zemím umožňuje nakupovat ruskou ropu a ropné produkty, které jsou již naložené na tankerech na moři. Cílem je zmírnit výpadky dodávek způsobené válkou s Íránem a narušením přepravy v oblasti Perského zálivu.
- Licence se vztahuje pouze na náklady odeslané před 12. březnem a platí do 11. dubna. Vyvolala však kritiku, protože může částečně oslabit sankce vůči Rusku.
- Podle Scotta Bessenta má 30denní licence, která umožňuje nákup ruské ropy již naložené na tankerech, pomoci zvýšit globální nabídku a stabilizovat ceny ropy.
- Britský ministr obrany uvedl, že Írán pravděpodobně rozmísťuje podvodní miny v Hormuzském průlivu.
- Další hodnocení přinesl americký ministr financí Scott Bessent, který uvedl, že některé lodě jsou stále schopné průlivem proplouvat, což naznačuje, že námořní trasa nebyla zaminována.
- Ceny ropy se nadále drží kolem 100 USD za barel.
- Jednou z klíčových makroekonomických událostí dne bude zveřejnění lednové inflace PCE v USA. Jde o ukazatel inflace, který Fed preferuje a který centrální banka pečlivě sleduje při rozhodování o úrokových sazbách.
- Na měnovém trhu americký dolar dál posiluje.
- Výprodej na asijských akciových trzích pokračuje. Nejvíce ztrácí japonský Nikkei 225 a jihokorejský KOSPI, které odepsaly 1,4 % a 1,7 %. Index Nikkei navíc zatížil téměř 6% propad akcií Honda Motor poté, co společnost kvůli nákladům na restrukturalizaci v segmentu elektromobilů oznámila očekávanou roční ztrátu.
- Čínská centrální banka PBOC stanovila dnešní referenční kurz USD/CNY na 6,9007, zatímco trh očekával 6,8888.
- Austrálie plánuje uvolnit přibližně 20 % svých palivových rezerv, aby zmírnila nedostatek.
- Na trhu drahých kovů je nálada smíšená, celkově však s negativním sklonem. Zlato mírně oslabuje a drží se pod úrovní 5 100 USD za unci, zatímco stříbro je pod větším tlakem a obchoduje se kolem 82,5 USD za unci.
- Trh s kryptoměnami si vede lépe. Bitcoin roste přibližně o 1,5 % a dostává se nad 71 000 USD, zatímco Ethereum také posiluje a testuje úroveň 2 100 USD.
Denní shrnutí: Týden končí s Brentem na 100 USD a indexy v červených číslech
