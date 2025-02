OpenAI jedná o investici ve výši 40 miliard dolarů, valuace může dosáhnout 300 miliard dolarů

Společnost OpenAI jedná o získání až 40 miliard dolarů v rámci investičního kola, které by mohlo ohodnotit lídra v oblasti umělé inteligence až na 300 miliard dolarů. Toto kolo by vedla japonská SoftBank, která uvažuje o investici mezi 15 a 25 miliardami dolarů, přičemž zbytek by pocházel od dalších investorů​

Rychlý růst valuace

Pokud kolo proběhne podle plánu, valuace OpenAI by se téměř zdvojnásobila oproti poslední zaznamenané hodnotě 157 miliard dolarů v říjnu 2024, kdy společnost získala 6,6 miliardy dolarů. Takový nárůst by byl mimořádný i v rámci současného boomu umělé inteligence v Silicon Valley. S hodnotou 300 miliard dolarů by se OpenAI stala druhým nejhodnotnějším startupem na světě, hned po SpaceX​

Využití investice: Stargate AI a expanze

Významná část financí bude použita na podporu závazku OpenAI ve výši 18 miliard dolarů k projektu Stargate, což je společný podnik se SoftBank a dalšími partnery zaměřený na výstavbu velkých datových center pro umělou inteligenci v USA. OpenAI plánuje využít tyto prostředky také na podporu svých provozních nákladů, protože v roce 2024 společnost vykázala ztrátu 5 miliard dolarů při příjmech 3,7 miliardy dolarů. V roce 2025 OpenAI očekává růst příjmů na 11,6 miliardy dolarů​

Rostoucí investice SoftBank do AI

Generální ředitel SoftBank Masayoshi Son nedávno oznámil závazek ve výši 100 miliard dolarů na americké projekty datových center pro OpenAI s plánem rozšíření až na 500 miliard dolarů během čtyř let. Tento krok odpovídá širší vizi SoftBank o dominanci v oblasti infrastruktury pro umělou inteligenci​

Dopad na trh a postoj investorů

Tato jednání přicházejí v době rostoucí konkurence v oblasti AI, zejména po pokroku čínské firmy DeepSeek. Vzestup nákladově efektivních AI modelů z Číny vyvolal mezi investory obavy ohledně dlouhodobé udržitelnosti strategie OpenAI s vysokými náklady. Nicméně OpenAI zůstává dominantním hráčem, jehož strategická partnerství a rozsáhlá finanční podpora jej staví do pozice pokračujícího lídra v odvětví umělé inteligence​