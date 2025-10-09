Orsted propustí čtvrtinu zaměstnanců do roku 2027 – reaguje na tlak v sektoru obnovitelných zdrojů

-
Orsted propustí 25 % zaměstnanců (cca 2 000 lidí) do konce roku 2027.
-
Firma se zaměří více na offshore větrné elektrárny v Evropě.
-
Cílem je zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti po problémech v USA.
-
Úspory mají dosáhnout 311 milionů USD ročně od roku 2028, firma zároveň získala 9,4 miliardy USD z emise akcií.
-
Dánská energetická společnost Orsted, světový lídr ve výstavbě pobřežních větrných elektráren, oznámila, že do konce roku 2027 sníží počet zaměstnanců přibližně o 2 000 lidí, tedy zhruba o 25 % své pracovní síly. Společnost tak reaguje na kombinaci finančních, provozních a geopolitických tlaků, které v posledních letech ovlivnily celý sektor obnovitelných zdrojů.
Orsted uvedl, že se bude více soustředit na evropský trh a projekty v oblasti offshore větrné energie, přičemž část stávajících projektů bude v příštích letech dokončena. Firma se zároveň snaží zvýšit svou konkurenceschopnost a snížit náklady, což je důležité zejména po sérii problémů v USA, kde čelila zpožděním projektů, vysokým úrokovým sazbám a negativnímu postoji prezidenta Donalda Trumpa vůči obnovitelným zdrojům.
V tomto týdnu společnost oznámila, že získala 9,4 miliardy USD prostřednictvím emise akcií, čímž posílila svou kapitálovou pozici. Tyto kroky mají pomoci stabilizovat firmu po výrazném poklesu akcií způsobeném nejistotami v USA i globálními problémy v dodavatelských řetězcích.
Podle Orstedu povedou personální škrty a další úsporná opatření k roční úspoře nákladů přibližně 2 miliardy dánských korun (cca 311 milionů USD) od roku 2028.
