Mounjaro od Eli Lilly zařazen do čínského státního pojištění

-
Mounjaro bude od ledna 2026 hrazen z čínského veřejného pojištění pro léčbu diabetu 2. typu.
-
Tržní dopad může zasáhnout konkurenty jako Novo Nordisk (Ozempic) a Innovent Biologics (mazdutide).
-
Lék se pravděpodobně rozšíří i pro léčbu obezity mimo oficiální schválení.
-
Očekává se výrazný nárůst objemu prodejů, ale za cenu nižších cen díky úhradovému zařazení.
-
Mounjaro bude od ledna 2026 hrazen z čínského veřejného pojištění pro léčbu diabetu 2. typu.
-
Tržní dopad může zasáhnout konkurenty jako Novo Nordisk (Ozempic) a Innovent Biologics (mazdutide).
-
Lék se pravděpodobně rozšíří i pro léčbu obezity mimo oficiální schválení.
-
Očekává se výrazný nárůst objemu prodejů, ale za cenu nižších cen díky úhradovému zařazení.
Eli Lilly dosáhl významného úspěchu na čínském trhu – jeho léčivo Mounjaro (tirzepatid) bude od 1. ledna 2026 zařazeno na státní seznam hrazených léků pro pacienty s diabetem 2. typu, jak oznámila čínská Národní správa zdravotního pojištění (NHSA).
Zařazení do systému státního zdravotního pojištění znamená, že se lék stane širším způsobem dostupný pro čínské pacienty, avšak za cenu pravděpodobného snížení cenového stropu, což je běžná praxe v Číně. Finální výše úhrady bude teprve oznámena. Přesto jde pro Eli Lilly o strategický milník, jelikož Čína představuje jeden z největších trhů s diabetem na světě.
Mounjaro, který se aplikuje injekčně jednou týdně, byl v Číně uveden na trh v lednu 2025, tedy po dvou letech, co tam dánská firma Novo Nordisk spustila prodej konkurenčního Ozempicu. Ten byl do systému úhrad zařazen již v roce 2022 a v roce 2024 vygeneroval tržby 898,5 milionu USD.
Analytici z Macquarie Capital a Jefferies očekávají, že Mounjaro by mohl převzít část tržního podílu jak Novo Nordisk, tak čínské firmy Innovent Biologics, která v zemi prodává svůj vlastní přípravek mazdutid. Akcie Innoventu na tuto zprávu reagovaly poklesem o 7 %.
Zajímavé je, že ačkoli je Mounjaro v Číně oficiálně schválen jen pro léčbu diabetu, experti upozorňují na pravděpodobné rozšíření jeho použití i na obezitu, podobně jako v jiných zemích, kde se tirzepatid běžně používá „off-label“.
Podle zástupců Eli Lilly zaznamenala firma od spuštění prodeje v Číně a dalších zemích jako Brazílie, Mexiko a Indie silné výkony, které se dále zlepšily ve 3. čtvrtletí. Očekává se, že zařazení do úhrad výrazně posílí objemy prodeje, přestože to bude tlumit průměrné ceny.
Graf LLY.US (D1)
Akcie společnosti Eli Lilly se po výrazném růstovém období nachází v korekci, aktuálně se obchodují na úrovni 996,76 USD. Po dosažení vrcholu v blízkosti 1070 USD došlo ke krátkodobému obratu trendu, který však zatím nenarušuje dlouhodobé býčí nastavení. Cena akcií se stále nachází výrazně nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (937,69 USD) i SMA 100 (825,29 USD), což značí, že hlavní trend zůstává růstový. Aktuální pokles lze proto vnímat jako zdravou korekci po předchozím prudkém růstu. RSI osciluje na hodnotě 56,3, tedy v neutrálním pásmu, bez známek přeprodanosti či překoupenosti.
Z hlediska technické analýzy bude klíčové sledovat, zda se akcie udrží nad EMA 50 (cca 938 USD). Tato zóna může sloužit jako první významná podpora v případě pokračující korekce. Naopak případné odražení zpět k úrovním nad 1 000 USD by mohlo obnovit býčí hybnost.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Ranní shrnutí (10.12.2025)
Accenture a Anthropic uzavírají víceleté partnerství na podporu adopce umělé inteligence
Paramount vyzývá Netflix v boji o Warner Bros Discovery!
Exxon Mobil zvyšuje výhled zisku i těžby do roku 2030 díky silným aktivům v Guyaně a Permianu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.