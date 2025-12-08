US OPEN: Klidný začátek týdne s Fedem 🏦 Trump upozorňuje na antimonopolní obavy ohledně spojení Netflixu a Warneru (08.12.2025)

Wall Street vstupuje do týdne rozhodnutí Fedu relativně stabilně, podpořen nejistotou ohledně budoucího výhledu měnové politiky v USA. Futures na index Russell 2000 (US2000) zaznamenávají největší zisk (+0,6 %) a dohánějí páteční pokles. Mezi indexy velkých společností si vede nejlépe technologický Nasdaq (US100: +0,1 %), zatímco S&P 500 (US500) a DJIA (US30) se aktuálně obchodují beze změny.
Protože je snížení sazeb v prosinci téměř plně započteno, trh se nyní zaměřuje na to, jak Fed krok odkomunikuje a jaké další kroky mohou následovat v lednu. Očekává se, že týdenní zasedání přinese nové neshody, protože někteří jestřábí členové FOMC nesouhlasí s předsedou Powellem ohledně dezinflačního dopadu růstu produktivity způsobeného umělou inteligencí. Zároveň sílí diskuze o „opatrném“ jestřábím snížení, které by mohlo signalizovat, že Fed v roce 2026 zůstane obezřetný, i v případě, že bude nový předseda jmenován Trumpem.
Technologické akcie opět táhnou zisky, přičemž největší růst zaznamenávají softwarový a polovodičový sektor. Technologické riziko však doléhá na defenzivní sektory (zdravotnictví, utility, spotřební zboží), které zaznamenávají největší odliv kapitálu. Ostatní sektory vykazují mírnější ztráty a celková nálada zůstává relativně stabilní.
Volatilita v sektorech indexu S&P 500
Americké akcie dnes
US2000 (D1)
Futures na index Russell 2000 se blíží k důležité rezistenci poblíž historického maxima z října, kolem úrovně 2 555. Nejbližší support se nachází na úrovni 78,6% Fibonacciho retracementu, která se zároveň kryje s psychologickou hranicí 2 500 bodů. Tento kontrakt dlouhodobě respektuje 10denní EMA (žlutá) jako referenční úroveň pro býčí i medvědí vlny.
Udržení nad touto klouzavou hodnotou by mohlo otevřít prostor pro nová maxima, zejména pokud nižší úrokové sazby nadále podpoří akcie s nižší tržní kapitalizací. Naopak průraz pod EMA10 by pravděpodobně navrátil index do konsolidační fáze z října.
Firemní zprávy:
- Agios Pharmaceuticals posiluje o 0,5 %, navzdory ztrátám v předobchodní fázi poté, co FDA odložila rozhodnutí o doplňující žádosti na registraci léku mitapivat pro alfa- a beta-thalassemii. Žádost zůstává v aktivním přezkumu. Nejsou požadována žádná nová data a jednání se soustředí na označení a program řízeného přístupu (REMS). FDA zatím nestanovila nový termín rozhodnutí a Agios nadále pracuje na dokončení procesu.
- Akcie Carvany vzrostly o více než 8 % poté, co S&P Global oznámila zařazení společnosti do indexu S&P 500 k 22. prosinci. Tento krok odráží výrazné zotavení tržní kapitalizace firmy a pravděpodobně vyvolá pasivní přílivy kapitálu, protože indexové fondy upraví své pozice před zahrnutím.
- IBM oznámila akvizici společnosti Confluent za 11 miliard USD, přičemž zaplatí 31 USD za akcii, což představuje přibližně 29% prémii. Tímto krokem IBM prohlubuje zaměření na umělou inteligenci a cloudové služby. Akcie Confluent vyskočily před otevřením trhu téměř o 30 %, aktuálně +28 %. IBM očekává, že platforma pro streamování dat posílí její schopnosti v oblasti generativní AI, zjednoduší překrývající se produkty a přispěje k ziskovosti do jednoho roku po plánovaném uzavření ve druhé polovině 2026.
- Akcie CoreWeave klesly o 5 % po oznámení nabídky konvertibilních dluhopisů v hodnotě 2 miliardy USD. Část výnosů bude použita na tzv. capped call transakce ke zmírnění ředění akcií nebo kompenzaci nadměrných konverzních plateb, zbytek půjde na všeobecné firemní účely.
- Prezident USA Donald Trump upozornil na možné antimonopolní obavy ohledně akvizice Warner Bros a HBO společností Netflix za 72 miliard USD. Trump zmínil dominantní postavení Netflixu na trhu. Transakce, která má být dokončena po rozdělení Warner Bros ve druhé polovině 2026, by spojila hlavní franšízy jako Harry Potter a Game of Thrones pod Netflixem. Odborníci z oboru očekávají přezkoumání ze strany regulačních orgánů, možné ústupky a zvýšené zapojení Bílého domu do schvalovacího procesu. Netflix dnes klesá o 3 %, zatímco WBD roste o 6,6 %.
- Paramount Skydance navíc spustil nepřátelskou nabídku na převzetí Warner Bros. Discovery za 30 USD na akcii, poté co prohrál s Netflixem v rámci 72miliardové akvizice studia a streamovacích aktiv. Nabídka je podpořena kapitálem rodiny Ellisonových, fondem RedBird Capital a 54 miliardami USD dluhu. Paramount tvrdí, že jeho menší, samostatná transakce by čelila rychlejšímu schválení, vzhledem k antimonopolním obavám ohledně větší akvizice Netflixu.
