BNP Paribas navyšuje podíl ve společnosti Ageas na 22,5 % v transakci za 3,5 miliardy USD

BNP Paribas navyšuje podíl v Ageas na 22,5 % v rámci dohody za 3,5 mld. USD.
Ageas získá plnou kontrolu nad AG Insurance, zatímco BNP posiluje pozici ve skupině.
Transakce přinese BNP kapitálový zisk 820 mil. EUR a navýšení čistého zisku.
Ageas zvyšuje cíle pro volný cash flow a akcionářské výnosy do roku 2027.
Francouzská bankovní skupina BNP Paribas oznámila, že zvýší svůj podíl ve společnosti Ageas, největším belgickém pojišťovacím podniku, ze 14,9 % na 22,5 %. Celková hodnota dvoufázové transakce dosahuje 3 miliardy eur (3,5 miliardy USD), a tím si BNP Paribas upevňuje pozici klíčového investora ve firmě.
Transakce zahrnuje:
- Prodej 25% podílu BNP ve společnosti AG Insurance (dceřiná firma Ageas) zpět Ageasu za 1,9 miliardy eur.
Současnou investici ve výši 1,1 miliardy eur do akcií Ageas prostřednictvím BNP Paribas Cardif, pojišťovací dceřiné společnosti BNP. Tato investice je založena na ceně 60 EUR za akcii, zatímco tržní cena uzavřela v pátek na 56,9 EUR.
Pro Ageas tato dohoda znamená získání plné kontroly nad AG Insurance, zatímco BNP se strategicky posouvá z přímého vlastnictví dceřiné firmy ke silnějšímu vlivu v mateřské společnosti.
Součástí dohody je i:
Obnovené exkluzivní partnerství v oblasti bankopojištění mezi AG Insurance a belgickou pobočkou BNP Paribas Fortis.
Vytvoření nového investičního partnerství mezi AG Insurance a správou aktiv BNP Paribas.
Nominace jednoho člena do představenstva Ageas ze strany BNP.
BNP očekává, že transakce přinese:
Čistý kapitálový zisk po zdanění ve výši 820 milionů EUR v roce 2026.
Růst čistého zisku o 40 milionů EUR ročně na opakované bázi.
Ageas v reakci na plánovaný nákup zvýšil svůj cíl volného peněžního toku pro rok 2027 z 2,3 miliardy EUR na 2,6 miliardy EUR a rovněž plánuje zvýšení odměn pro akcionáře z 2 na 2,2 miliardy EUR.
Uzavření celé transakce se očekává ve 2. čtvrtletí roku 2026.
Graf BNP.FR (D1)
Akcie společnosti BNP Paribas se aktuálně obchodují na úrovni 76,44 EUR, čímž prorazily nad klíčové technické úrovně – jak nad SMA 100 (75,28 EUR), tak i nad EMA 50 (72,33 EUR). Tento průraz představuje pozitivní technický signál, který potvrzuje obnovený růstový trend po předchozí korekci. RSI dosahuje hodnoty 62,8, což značí rostoucí nákupní tlak, ale zároveň ještě nepřekročil překoupenou hranici (70), takže růst má potenciál pokračovat.
Z hlediska dalšího vývoje bude důležité sledovat, zda se akcie udrží nad úrovní 75 EUR, která se nově stává klíčovou podporou. V případě pokračování růstu je dalším cílem oblast kolem 79,5 EUR, tedy předchozí maxima z října.
Zdroj: xStation5
