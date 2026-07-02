Pokles výnosů desetiletých dluhopisů: USA, eurozóna a specifické faktory v ČR

Pokles výnosů delších splatností státních dluhopisů navzdory růstu krátkodobých úrokových sazeb centrální banky je v současném makroekonomickém prostředí pochopitelný. Nejde pouze o české specifikum. Podobný vývoj vidíme i v eurozóně, kde úrokové sazby rostly, zatímco výnosy klesají. V omezené míře jsme podobný fenomén mohli vidět i v USA, kde trh zaceňuje růst úrokových sazeb, přestože jsme vedle růstu výnosů delších státních dluhopisů v poslední době viděli i jejich poklesy.
Proč 10leté dluhopisy nereagují tak silně na růst úrokových sazeb centrálních bank?
Na uskutečněný nebo jen očekávaný růst krátkých úrokových sazeb reaguje nejcitlivěji kratší konec výnosové křivky, například výnosy dvouletých státních dluhopisů. Tam sice v posledních týdnech vidíme mírné poklesy v ČR i eurozóně, ty jsou však výrazně slabší ve srovnání s poklesy u desetiletých splatností, a to právě vlivem růstu krátké úrokové sazby. V USA naopak výnos dvouletého dluhopisu roste.
Očekávané zpomalení inflace v globální ekonomice tlačí delší výnosy dolů
U desetiletých českých státních dluhopisů jsme se odpoutali od květnových maxim nad 5 %, kdy se naplno projevila ropná krize, a nyní se pohybujeme okolo hranice 4,6 %. Poklesy na delších splatnostech v Evropě a USA jsou dány dezinflačními očekáváními pro další měsíce v kontextu rostoucí pravděpodobnosti příměří mezi USA a Íránem. Pokles cen ropy uvolňuje inflační tlaky a v příštím roce bude výrazně tlačit meziroční míru inflace níže, zejména mezi měsíci březen až červen vlivem efektu srovnávací základny.
Specificky české faktory
V českém prostředí lze najít několik specifických faktorů. Politika ČNB je při srovnání úrovně reálných sazeb přísnější než v zahraničí. To tlačí samotnou inflaci i inflační očekávání trhu níže a naopak pozitivně působí na očekávané reálné výnosy, tedy nominální výnos minus inflace. Investory a finanční trhy přitom zajímá především právě reálný výnos.
Z tohoto pohledu jsou české dluhopisy atraktivní. Vyšší poptávka tlačí na růst ceny dluhopisů a pokles jejich výnosů. Vyšší úrokové sazby zároveň vedou k rozšíření úrokového diferenciálu, tedy rozdílu mezi výnosností korunových a eurových, případně dolarových aktiv. To zvyšuje zájem o českou korunu, česká aktiva i státní dluhopisy. Když investor kupuje koruny, obvykle nekupuje hotovost, ale právě státní dluhopisy. Vliv může mít i vyšší atraktivita carry trade přes korunu.
Dalším, spíše okrajovým faktorem, je samotné prostředí emise státních dluhopisů. Vyšší deficit letos i v příštím roce obvykle tlačí výnosy směrem nahoru, protože je vydáván vyšší objem státních dluhopisů na pokrytí potřeby financování. Letos ale MFČR diverzifikuje emisi také mezi domácnosti, které mají rekordní zájem. Zájem domácností tak odebral část dluhopisů, které by jinak směřovaly k bankám a na trh. Efekt růstu nabídky, a tedy růstu výnosů vlivem vyššího deficitu, je tak výrazně omezen.
Pokles cen pohonných hmot je u konce
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