Politická krize ve Francii prohlubuje poklesy na akciových trzích

V úterý zaznamenávají finanční trhy v Evropě výrazné poklesy, přičemž největší ztráty utrpěla pařížská burza. Francouzský index CAC 40 klesl během dopoledne o 1,9 %, což je jeden z nejhorších výsledků na kontinentu v tento den. Německý index DAX ztratil 0,8 % a britský FTSE 100 klesl o 0,6 %. Zhoršující se nálada je způsobena eskalací politického napětí ve Francii a rostoucí nejistotou investorů ohledně aktiv z této země. Obavy navíc vyvolávají nejnovější údaje, které ukazují nejrychlejší růst cen potravin od února 2024.
Klíčovým destabilizujícím faktorem je oznámení premiéra Françoise Bayrou, který prohlásil, že 8. září požádá parlament o hlasování o důvěře. Tento riskantní krok by mohl znamenat konec jeho funkčního období a již nyní vyvolává neklid na finančních trzích. Francouzská politická scéna se opět ocitla v nejisté situaci: ačkoli Bayrou formálně drží moc, nemá stabilní parlamentní podporu. Jeho vláda funguje bez formální většiny a roztříštěnost politické scény na levicové, středopravicové a krajně pravicové frakce výrazně brání dosažení dohody. Předseda vlády se snaží udržet dialog a pokračovat v klíčových reformách, včetně důchodové reformy z roku 2023, a to i přes rostoucí kritiku ze strany opozice.
Největší obavy vyvolává skutečnost, že Socialistická strana, která má v Národním shromáždění klíčové hlasy, prohlásila, že Bayrou nepodpoří. Tím se přidala k dalším opozičním skupinám, které také plánují hlasovat proti premiérovi.
Analytici varují, že Francie se nachází v hluboké politické krizi, která se překrývá s obtížnou ekonomickou situací. Rozpočtový chaos může dále zatížit největší společnosti kótované na indexu CAC 40, které již v roce 2025 výrazně zaostávají za zbytkem evropského trhu. Pokles na pařížské burze pokračuje v trendu pozorovaném od začátku roku, kdy francouzský akciový trh zaostává za hlavními evropskými benchmarky. Je to způsobeno nejen politickým napětím, ale také obavami z dopadu plánovaných rozpočtových reforem, které mimo jiné zahrnují snížení výdajů o 44 miliard eur.
