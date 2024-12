Politické nepokoje ohrožují francouzskou ekonomiku

Francie v současné době čelí vážné politické krizi poté, co byla vláda premiéra Michela Barniera svržena hlasováním o nedůvěře, což potvrdilo to, co mnozí považovali za nevyhnutelné. Barnier byl s 331 hlasy proti donucen odstoupit, což uvrhlo zemi do nestability. Toto politické vakuum připomíná chaos, který charakterizoval čtvrtou republiku, a odhaluje zranitelnost systému páté republiky, který je navržen pro silného prezidenta s parlamentní většinou. Současná situace poukazuje na nefunkčnost systému, když je tato rovnováha narušena. V důsledku toho může Francie v červnu 2025 směřovat k parlamentním volbám a potenciálně i k prezidentským volbám, neboť Macronova autorita je oslabena.

Vládní a rozpočtové provizorium

V nejbližší době bude vláda fungovat pod úřednickou správou. To znamená, že nebudou zavedeny žádné nové zákony ani zásadní reformy. Namísto toho bude zvláštní zákon převádět rozpočet na rok 2024, což vládě umožní provést nezbytné úpravy, jako je každoroční úprava daňových pásem daně z příjmu, která zabrání zvýšení daní, jež by mohlo zatížit miliony domácností. Toto přechodné opatření však znamená, že nebudou zahájeny žádné významné fiskální reformy ani nové programy veřejných výdajů. Nová vláda bude po svém jmenování schopna pouze řídit každodenní provoz a řešit naléhavé problémy, ale nebude mít mandát ani politickou stabilitu k prosazení jakýchkoli zásadních změn.

Finanční dopad a ekonomické výzvy

Z finančního hlediska sice překlopení rozpočtu povede k mírnému snížení schodku, ale to stále nestačí k dosažení cílů stanovených Evropskou unií. Dluhová situace země zůstává nejistá a rozdíl v úrokových sazbách mezi francouzskými a německými státními dluhopisy se může nadále zvětšovat, i když je nepravděpodobné, že by to vedlo k plnohodnotné finanční krizi díky ochraně, kterou poskytuje eurozóna. Přesto bude mít politická paralýza reálné důsledky pro francouzskou ekonomiku. Očekává se další zpomalení růstu, což zhorší problémy na trhu práce, a pokračující nestabilita bude znamenat další zátěž pro veřejné finance. Kombinace pomalého růstu a rostoucího schodku ztíží Francii plnění dlouhodobých fiskálních závazků.

Investiční výhled: Nejistota a opatrnost

Z investičního hlediska je pro střadatele relativně pozitivní, že levicová koalice nemá rozpočet a upustila od navrhovaného zvýšení daní. Nedojde k okamžitému zvýšení daní z příjmu ani ke změnám rovné daně (PFU), což znamená, že výnosy pro investory zůstanou v krátkodobém horizontu chráněny. Investiční podmínky na širším evropském trhu pravděpodobně podpoří i očekávání poklesu úrokových sazeb v celé eurozóně. Francouzské společnosti - zejména ty, které jsou závislé na domácím trhu - však budou i nadále čelit problémům a ceny jejich akcií budou pravděpodobně pod tlakem přetrvávající politické a ekonomické nejistoty. V důsledku toho bude investiční prostředí pravděpodobně i nadále opatrné a volatilní, protože trhy vyčkávají, jak se politická krize vyřeší.

Hledání nového premiéra

Macron nyní stojí před úkolem jmenovat nového premiéra a nejistota, která tento proces provází, přidává další vrstvu nepředvídatelnosti. Macron má za sebou historii nečekaných politických jmenování a v Paříži již kolují některá jména jako potenciální kandidáti na převzetí této funkce. Mezi hlavní uchazeče patří Bernard Cazeneuve, bývalý premiér, který by mohl pomoci rozbít levicovou opozici, Sébastien Lecornu, Macronův loajální člen středopravicových Republikánů, François Bayrou, centrista a klíčový Macronův spojenec, a Jean Castex, bývalý premiér známý svým pragmatickým stylem vedení. Bez ohledu na výběr zdědí nový premiér vládu s omezeným politickým kapitálem, která nebude schopna zavést odvážné reformy nezbytné k řešení fiskálních a ekonomických problémů Francie. Do té doby bude nedostatek jasného směru vedení nadále brzdit jakýkoli smysluplný pokrok.

Macronovo odhodlání a budoucnost Francie

Le Penová, vůdkyně krajně pravicového Národního shromáždění, se již vyjádřila k Macronově budoucnosti a naznačila, že se prezident musí rozhodnout, zda mu jeho hrdost stojí za obětování budoucnosti země. Navzdory její kritice je Macron nadále odhodlán svůj mandát naplnit a ujišťuje, že má v úmyslu odsloužit celé funkční období až do roku 2027. Tento postoj však bude pravděpodobně podroben zkoušce, protože politické vakuum se stále zvětšuje a jeho schopnost efektivně vládnout se dostává pod stále větší tlak.

Závěr: Nejistota před Francií

Celkově má toto období politické paralýzy ve Francii vážné důsledky pro domácí ekonomiku i finanční trhy. Přestože bezprostřední riziko finanční krize je nízké, dlouhodobá nejistota pravděpodobně silně zatíží ekonomiku, zpomalí růst a sníží důvěru investorů. Vzhledem k tomu, že příští volby v roce 2025 jsou ještě daleko, čeká zemi delší období politické nestability, které bude náročné jak pro tvůrce politik, tak pro veřejnost. Investoři mezitím zůstanou opatrní a budou se pohybovat v období nejistoty, dokud se neobjeví stabilnější politické prostředí.





Investoři jsou nadále poměrně spokojeni s francouzským dluhopisovým trhem : navzdory včerejší události se dnes výnos francouzských desetiletých dluhopisů snížil o 0,55 % a spread mezi francouzskými a německými desetiletými dluhopisy klesá o 4,28 %. CAC 40 se však zdá být dobře orientován směrem k oblasti podpory 6600- 6950. Zdroj: xStation.