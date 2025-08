Polovodiče táhnou vzhůru akcie Tesly a AMD 🔎

Výrazné zdražení čipů od AMD?

Společnost AMD plánuje zvýšit cenu svého AI akcelerátoru Instinct MI350 z 15 000 USD na 25 000 USD – tedy o téměř 70 %. Přesto zůstane levnější než konkurenční model Blackwell B200 od Nvidie. Tento krok naznačuje silnou poptávku po AI čipech AMD a může přispět k lepším než očekávaným výsledkům za čtvrtletí. Analytici vyzdvihují rostoucí konkurenceschopnost AMD v segmentu AI hardwaru a označují MI350 za životaschopnou alternativu k dražším řešením od Nvidie.

Co se týče nových investic, AMD očekává, že první čipy vyrobené v USA firmou TSMC (v Arizoně) dorazí do konce roku. Společnost však upozornila, že budou o 5–20 % dražší než jejich protějšky z Tchaj-wanu. Generální ředitelka Lisa Su obhajovala vyšší náklady s odvoláním na potřebu odolnosti dodavatelského řetězce – lekce, kterou si firma odnesla z pandemie. Ujistila, že kvalita čipů zůstane beze změny a rozhodnutí je strategické, nikoli nákladové. Výroba v USA poskytne AMD větší geografickou diverzifikaci a stabilitu v prostředí geopolitického napětí.

Na základě těchto zpráv rostou akcie AMD o 4 %. Analytici očekávají meziroční růst tržeb z GPU segmentu ve 3. čtvrtletí 2025, a to i přes vývozní zákaz modelu MI308X do Číny. Pozornost se nadále soustředí na licenční otázky a harmonogramy dodávek do Číny ve druhé polovině roku, avšak celkový výhled zůstává optimistický.

Tesla uzavírá rekordní dohodu 🎯

Mezitím Tesla potvrdila obří dohodu o dodávkách polovodičů v hodnotě 16,5 miliardy USD se společností Samsung. Elon Musk oznámil, že spolupráce zahrnuje výrobu nové generace čipů AI6 v nové texaské továrně Samsungu. Tyto čipy budou pohánět humanoidního robota Optimus, autonomní vozidla a datová centra pro AI. Musk uvedl, že bude osobně dohlížet na průběh výroby a zdůraznil přímé zapojení Tesly do optimalizace výrobních procesů.

Akcie Tesly dnes rovněž rostou o 4 %. Investoři vnímají dohodu jako strategický krok směrem k rozvoji AI a úspěch pro Samsung. Smlouva je platná do roku 2033 a podle Muska může její hodnota v budoucnu překročit původně oznámených 16,5 miliardy USD.