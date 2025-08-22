3 trhy, které sledovat příští týden (22. 08. 2025)

Jedna z klíčových událostí pro globální finanční trhy – ekonomické sympozium v Jackson Hole – je nyní za námi. Předseda Fedu Jerome Powell naznačil, že úrokové sazby v USA by mohly být sníženy, protože soukromá spotřeba slábne a situace na trhu práce zůstává „křehká“. Zároveň Powell uvedl, že základní scénář vývoje inflace v USA ukazuje na další pokles, navzdory krátkodobému nárůstu způsobenému obchodními cly. Kanada navíc plánuje zrušit cla na americké zboží, což by mohlo výrazně snížit inflační rizika v USA a dát Fedu více prostoru pro snižování sazeb.
Příští týden přinese sérii důležitých makroekonomických údajů, které mohou ovlivnit další kroky Fedu. Trhy se také zaměří na výsledky společnosti Nvidia – aktuálně největší a nejvlivnější firmy na Wall Street. Investoři budou v následujících dnech sledovat i vývoj obchodních vztahů a mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. V tomto kontextu budou klíčovými trhy ke sledování: US100, USDJPY a ROPA.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
US100
Nvidia s tržní kapitalizací přesahující 4 biliony dolarů je nyní největší společností na světě. Její váha v indexu Nasdaq 100 činí přes 14 %, což znamená, že výsledky firmy výrazně ovlivní celý index. Očekává se, že Nvidia znovu vykáže silný dvouciferný růst tržeb i zisků.
Upravený zisk na akcii (EPS) se očekává na úrovni 1,00 USD, což je téměř o 50 % více než loni. Tržby by měly přesáhnout 46 miliard USD, přičemž trh doufá v pozitivní překvapení blížící se 48–50 miliardám. Otazník však visí nad prodejem čipů H20 do Číny, které sice získaly povolení z Washingtonu, ale zůstávají nejisté. Výsledky Nvidia zveřejní ve středu po uzavření trhu.
USDJPY
Po Jackson Hole se pozornost trhu přesouvá k blížícím se makrodatům. Ve čtvrtek bude zveřejněn druhý odhad HDP USA za 2. čtvrtletí – očekává se růst až o 3,1 % meziročně. V pátek pak dorazí PCE inflace – preferovaný inflační ukazatel Fedu. Očekává se, že celková inflace zůstane na úrovni 2,6 % meziročně, zatímco jádrová inflace by mohla vzrůst na 2,9 %. Jakékoli vyšší hodnoty by mohly posílit americký dolar, který se po výrazných letošních propadech snaží zotavit.
ROPA
Jednání mezi Ukrajinou a Ruskem zůstávají uvízlá na mrtvém bodě. Rusko si koupilo více času, aby se vyhnulo dalším sankcím, zatímco Indie nyní čelí novému obchodnímu tlaku. Od středy vstoupí v platnost vysoká 50% cla na indické produkty, z nichž polovina je odůvodněna nákupy ruské ropy. Pokud by se Indie rozhodla omezit dovoz ruské ropy, mohlo by to podpořit další růst cen ropy a prodloužit rally z konce minulého týdne.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.