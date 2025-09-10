Polsko sestřelilo ruské drony, dojde k reakci trhu?

Kolem 2:00 ráno došlo k narušení polského vzdušného prostoru ruskými bojovými drony, známými pod názvem „Shahed“. Na polské území vniklo několik až desítka dronů. Většina z nich byla sestřelena, ale několik jich spadlo a explodovalo, čímž způsobilo škody. V současné době nejsou hlášeny žádné oběti ani zranění.
Trh reaguje mírným oslabením polského zlotého, přičemž páry USDPLN a EURPLN posílily o přibližně 0,4 %. Index WIG20 také zaznamenává mírný pokles o 0,6 % při otevření.
Klíčové informace:
- Polské letectvo vyslalo stíhací letouny, aby zachytily vzdušnou hrozbu.
- Dosud bylo potvrzeno překročení hranice 10 bojovými drony.
- Zasažen byl rodinný dům ve vesnici Wyryki nedaleko Lublinu. Nebyly hlášeny žádné zranění.
- Členové Teritoriálních obranných sil (WOT) obdrželi výzvu ke zvýšení pohotovosti. Posádky WOT v pohraničních provinciích a Mazovsku mají 6 hodin na to, aby se hlásily u svých jednotek.
- Premiér Donald Tusk svolal mimořádné zasedání vlády, aby se zabýval krizí.
- Drony překročily polské hranice z ukrajinské strany. Drony byly součástí rozsáhlého leteckého útoku na Ukrajinu v noci.
V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o organizovaný útok v rámci větší agrese. Je však třeba poznamenat, že tento pátek začínají cvičení „Zapad 2025”, během nichž 30 000 běloruských a ruských vojáků bude cvičit obsazení Suwalského průsmyku. To se shoduje s výročím ruské invaze 17. září 1939, které je pro ruské rozhodovací činitele velmi významné.
