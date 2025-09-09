Postrčí roční revize zaměstnanosti Fed ke snížení o 50 bazických bodů?

Jen několik dní po srpnové zprávě o mzdách mimo zemědělství (NFP) zveřejní Úřad pro statistiku práce (BLS) roční revizi růstu zaměstnanosti za období od dubna 2024 do března 2025. Tato revize se bude týkat pouze dvou měsíců prezidentství Donalda Trumpa. Zpráva by mohla dále posílit očekávání snížení sazeb, přičemž někteří dokonce poukazují na možnost snížení o 50 bazických bodů (bp). Prvotní očekávání ekonomů naznačují jeden z největších poklesů zaměstnanosti oproti původním odhadům, i když se pravděpodobně bude jednat o menší pokles než v loňském roce.
Mechanismus a rozsah očekávané revize
Roční revize NFP je standardní proces, při kterém BLS ověřuje své měsíční odhady na základě úplnějších údajů ze čtvrtletního sčítání zaměstnanosti a mezd (QCEW) , které jsou odvozeny z evidence pojištění v nezaměstnanosti a zahrnují více než 95 % všech pracovních míst. Tento proces umožňuje zahrnout přesnější údaje o zakládání a ukončování nových podniků, které nejsou při prvním zveřejnění měsíčních zpráv k dispozici.
Ekonomové předpokládají výraznou revizi zaměstnanosti směrem dolů pro období od dubna 2024 do března 2025. Podle zprávy agentury Bloomberg Intelligence se očekávání trhu pohybují v rozmezí přibližně 500 000 až 800 000 pracovních míst, i když některé prognózy naznačují revizi směrem dolů dokonce o 1 milion pracovních míst. Agentura Bloomberg Economics navrhuje o něco menší korekci.
Tržní očekávání:
- Bloomberg Economics: -555 000 pracovních míst (rozmezí -475 000 až -714 000).
- Wells Fargo: -475 000 až -790 000 pracovních míst
- Nomura Securities: -600 000 až -900 000 pracovních míst
- Bank of America a Royal Bank of Canada: až -1 milion pracovních míst
Analýza agentury Bloomberg Economics naznačuje, že v prvním čtvrtletí roku 2025 došlo ke zlepšení, když se snížil počet ukončených podniků a zvýšil počet nově založených podniků. To je důvodem mírnějšího snížení prognózy ve srovnání s některými tržními konsenzuálními údaji.
Co stojí za revizí zaměstnanosti?
Důvody revize: Hlavním důvodem předpokládané korekce je model BLS „narození-zánik“, který pravděpodobně nadhodnotil počet pracovních míst vytvořených novými podniky. Vysokofrekvenční ukazatele naznačují, že míra tvorby nových podniků dosáhla svého nejnižšího bodu ve druhém čtvrtletí roku 2024 a poté se zlepšila v prvním čtvrtletí roku 2025.
Zlepšení v prvním čtvrtletí roku 2025: Klíčovým poznatkem je, že údaje za první čtvrtletí roku 2025 mohou ukázat stabilizaci trhu práce. Agentura Bloomberg Economics očekává, že růst zaměstnanosti v QCEW v 1. čtvrtletí 2025 (ve srovnání se 4. čtvrtletím 2024) nebude výrazně pomalejší než v průzkumu CES, což vysvětluje její mírnější revizi prognózy ve srovnání s tržním konsensem.
Historické implikace: Po revizi by zaměstnanost v říjnu 2024 mohla ve skutečnosti klesnout o 3 tis. pracovních míst, což by zpětně ospravedlnilo rozhodnutí Fedu snížit v září 2024 sazby o 50 bazických bodů.
Opakování roku 2024?
V srpnu 2024 zveřejnil BLS revizi, podle níž ekonomika vytvořila za období od dubna 2023 do března 2024 o 818 000 pracovních míst méně, než se původně odhadovalo. Konečná revize, zveřejněná v únoru 2025, byla snížena na 598 000 pracovních míst. V reakci na tuto revizi a další oslabující údaje z trhu práce se Fed v září 2024 rozhodl pro snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů. Je však důležité poznamenat, že tehdejší revize nevedla k výrazným obavám z recese, neboť se očekávala revize směrem dolů o více než 1 milion pracovních míst.
Současná očekávání trhu ohledně snížení sazeb
Po slabé zprávě NFP za srpen 2025, která vykázala nárůst pouze o 22 000 pracovních míst- což je výrazně pod již tak nízkým očekáváním 75 000 - trhy plně počítají se snížením sazeb na zasedání Fedu příští týden. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,3 %.
Trh v současné době oceňuje nejen plné snížení sazeb o 25 bb 17. září, ale také 13% šanci na snížení o 50 bb. Další plné snížení se očekává v říjnu a třetí je téměř plně oceněno na prosinec. Standard Chartered předpokládá, že výrazná negativní revize NFP by mohla převážit misky vah na stranu většího snížení o 50 bazických bodů.
Odvětví, kterých se revize týká nejvíce
Na základě očekávání analytiků a precedentu z roku 2024 se největší negativní revize očekávají v profesních a obchodních službách, kde loňská revize dosáhla téměř 360 000 pracovních míst. Dalším klíčovým odvětvím je rekreace a pohostinství, kde loni došlo k revizi o 150 000 pracovních míst. Naopak pozitivní revize se očekávají v soukromém školství, zdravotnictví a dokonce i ve státní správě.
A co trhy?
Výrazná negativní revize NFP by posílila narativ oslabování trhu práce. Analýza agentury Bloomberg Economics však naznačuje mírnější pohled. Pokud údaje potvrdí zlepšení v prvním čtvrtletí roku 2025, může Fed situaci interpretovat jako dočasné zmírnění, které se blíží ke svému konci. Na druhou stranu poslední údaje z posledních měsíců již byly revidovány výrazně směrem dolů a v červnu jsme zaznamenali pokles zaměstnanosti.
Pro trhy by silná revize, větší než v loňském roce, mohla znamenat jasné oslabení dolaru, pokles výnosů a pokračující růst cen zlata. Reakce na akciovém trhu není tak jednoznačná; zatímco pokles zaměstnanosti by znamenal snížení sazeb - což je pro akcie dobré -, signály recese nejsou pro trh tak pozitivní.
Politický kontext a důvěryhodnost údajů
Revize má také politický rozměr. Prezident Trump již dříve zpochybnil důvěryhodnost údajů BLS a v srpnu 2025 po zveřejnění slabých údajů za červenec propustil komisařku BLS Eriku McEntarferovou. Trump obvinil BLS z „falšování“ údajů, ačkoli ekonomové zdůrazňují, že revize jsou běžnou součástí procesu zpřesňování ekonomických údajů.
