Pravidlo 4 %: Jak zajistit finanční nezávislost

Dnešní situace a demografie ve světě je jistotou toho, že spoléhat na státní důchod není rozumné.

Právě kvůli tomu by si měl každý člověk spořit i individuálně, aby uměl poslední dekády svého života důstojně vyžít. Jednou z možností je budování investičního portfolia z ETF a jeho následný postupný odprodej. Jedním z přístupů je takzvané pravidlo 4%, které říká, že pokud investor ročně odprodává 4% ze svého portfolia, mělo by mu pohodlně poskytnout peníze na minimálně 30 let. Jaká je ale realita? Je roční výběr 4 % skutečně udržitelný?

Právě na to se ve videu podíval Tomáš Vranka a Marek Němky.