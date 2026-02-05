Prostor pro pokles sazeb ECB je omezený, přestože lednová inflace vyšla pod 2% inflačním cílem

Evropská centrální banka dnes trhy nepřekvapila, když ponechala úrokové sazby beze změny. Lednová inflace v eurozóně sice výrazně zpomalila na 1,7 %, ale pokles byl tažen především poklesem cen volatilních složek spotřebního koše, tedy energiemi a potravinami. Bez těchto vlivů by byl pokles inflace pomalejší. V základním scénáři dalšího vývoje sice ropa a další energetické komodity zůstanou na nižších úrovních, ale jejich charakter může vést k výrazným výkyvům cen oběma směry, což by se promítlo do výsledné inflace.
ECB je proto opatrná a nechce se spoléhat na příznivý vývoj volatilních složek. Rada zároveň bude čekat na potvrzení trendu nízké inflace, než bude zvažovat úpravu úrokových sazeb směrem dolů. Rizika vzedmutí inflace pak stále leží v nad očekávání rychlém růstu mezd, které se propisují pak do silnější poptávky a poptávkových inflačních tlaků. Vyšší mzdy zároveň dmýchají ceny ve službách, které jsou druhým rizikem pro zvýšení inflace.
Trh v současné chvíli se stabilitou sazeb v roce 2026 s mírným prostorem pro jedno snížení sazeb, které by přišlo v případě potvrzení trendu nižší inflace a odeznění některých inflačních rizik, která drží ECB v pozoru.
🎥 Streamy tento týden od XTB
Tržní shrnutí: Akcie Novo Nordisk rostou o více než 7 % 🚀
Čína nabádá banky k omezení expozice vůči americkým dluhopisům
Strana Takaichiové vítězí ve volbách v Japonsku – návrat obav z dluhu? 💰✂️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.