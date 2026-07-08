Ranní komentář: AI infra akcie opět volatilní, pád Rivianu, nový AI model od Mety

Úterý 7. července přineslo na Wall Street výrazné turbulence v technologickém sektoru. Globální výprodej čipových akcií pokračoval poté, co výsledky Samsungu zatížily jihokorejský KOSPI a vlna se přelila i na americké trhy. Samsung sice vykázal rekordní provozní zisk za druhé čtvrtletí — meziročně téměř dvacetinásobný — ale jeho akcie v Soulu klesly až o 10 %, protože výsledky překonaly odhady „jen" o 6 %. Americký sektorový ETF iShares Semiconductor (SOXX) ztratil přes 6 % a výrobce výrobního zařízení Applied Materials klesl o 10 %. Celkově S&P 500 skončil −0,45 %, Nasdaq −1,16 % a Dow Jones −0,25 %.
Největším individuálním přepadnutím dne byl Rivian (RIVN), jehož akcie se propadly o 18 % — nejhorší výsledek od roku 2024 a pátý nejhorší jednodenní pokles v historii firmy. Spouštěčem bylo oznámení veřejné nabídky 75 milionů nových akcií, která by při pondělní zavírací ceně vynesla přibližně 1,51 miliardy dolarů. Rivian zároveň předběžně oznámil tržby Q2 ve výši 1,55–1,65 miliardy dolarů, nad konsensem analytiků. Výtěžek z emise má posloužit na obecné podnikové účely včetně kapitálového příspěvku k půjčce od amerického ministerstva energetiky na výstavbu továrny v Georgii.
Na AI frontě Meta představila Muse Image — svůj první vlastní model pro generování obrázků vyvinutý v Meta Superintelligence Labs. Model bude integrován do chatbota Meta AI a kreativních nástrojů na Instagramu s plánovaným rozšířením na Facebook a WhatsApp. Dnes investoři vyhlíží výsledky Levi Strauss (LEVI) a PriceSmart (PSMT).
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