Ranní komentář: Americká inflace, výplach na IBM, růst cybersec společností a výsledky bank

Červnová americká inflace přinesla výrazné překvapení: spotřebitelské ceny zaznamenaly největší měsíční pokles za více než šest let, CPI klesl o 0,4 % meziměsíčně a roční inflace se snížila na 3,5 % — oproti 4,2 % v květnu a odhadu ekonomů na úrovni 3,8 %. Klíčovým tahounem byl energetický index, který v červnu propadl o 5,7 %, přičemž benzín zlevnil přes 9 %. Jádrová inflace zůstala meziměsíčně beze změny, v ročním vyjádření pak klesla na 2,6 %. Experti usoudili, že data Fed pravděpodobně prozatím udrží na místě; pravděpodobnost zachování sazeb po CPI vzrostla na 86 %.
Dominantním příběhem dne byl IBM, jehož akcie se propadly o 25 % — nejhorší den v historii firmy od roku 1968. Předběžné výsledky za Q2 ukázaly tržby 17,2 mld. USD oproti očekávaným 17,86 mld. USD a provozní EPS 2,93 USD pod konsenzem 3,01 USD. CEO Arvind Krishna přičetl výpadek slabosti softwaru a infrastruktury, protože klienti přesměrovali výdaje k hardwaru — serverům, úložištím a pamětem. Paradoxně právě komentář IBM o tom, že zákazníci byli „rozptylováni rychle se vyvíjejícími bezpečnostními obavami", odpaloval silný růst v cybersecurity sektoru. CrowdStrike vzrostl o 12 %, Okta a Netskope přidaly přes 11 %, SailPoint, Zscaler, SentinelOne a Palo Alto Networks každý kolem 7 %. Na bankovním poli JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup i Goldman Sachs vykázaly za Q2 solidní zisky a silné výsledky z obchodování. Goldman Sachs si v Dow připsal přes 7 %, což pomohlo index udržet nad vodou. S&P 500 uzavřel +0,38 %, Nasdaq Composite +0,90 %; Dow Jones přidal symbolických 0,02 %.
Dnes reportují výsledky Johnson & Johnson, Morgan Stanley, ASML a United Airlines — výsledky budou sledovat zejména investoři v zdravotnictví, financích a technologiích.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.