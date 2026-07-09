🎥 Ranní komentář: Další útoky na Írán, Fed minutes, Amazon a drahé tokeny

Středa přinesla na Wall Street smíšené výsledky: trhy trávily prudkou eskalaci amerického konfliktu s Íránem poté, co Trump prohlásil, že memorandum o porozumění s Teheránem je „u konce". Dow Jones odepsal −1,09 %, S&P 500 −0,28 %, zatímco Nasdaq Composite jako jediný z velkých indexů skončil v plusu +0,20 %.
Bezprostřední spouštěčem bylo íránské napadení tří komerčních lodí v Hormuzském průlivu, na které USA reagovaly dalšími údery; Trump přitom prohlásil, že příměří považuje za skončené. Cena ropy Brent vzrostla o 5,43 % na 78,19 USD za barel. Výnosy státních dluhopisů stouply, neboť investoři začali kalkulovat s vyšší inflací způsobenou energetickým šokem.
Situaci zkomplikovaly i zveřejněné zápisy z červnového zasedání Fedu — několik členů FOMC sice prosazovalo zvýšení sazeb, avšak výbor nakonec sazby ponechal beze změny; zároveň roste znepokojení nad inflací, zatímco obavy o trh práce mírně ustupují. Technologičtí giganti zaostali: Alphabet, Amazon i Microsoft ztratili přes 1 % kvůli obavám z přeinvestování do datových center. Naopak Nvidia přidala +3,7 % a Broadcom +4,8 % po oznámení víceleté smlouvy s Applem na výrobu komponentů v USA v hodnotě přes 30 miliard dolarů.
Dnes výsledky reportují mimo jiné PepsiCo (PEP) a Delta Air Lines (DAL), jejichž čísla budou investoři bedlivě sledovat.
Ranní shrnutí 🚩 Wall Street odolává tlaku ropy při rostoucím napětí na Blízkém východě (09.07.2026)
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🔴Komoditní výhled: Ropa, zlato a El Niño
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