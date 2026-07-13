🎥 Ranní komentář: Írán, výprodej v Jižní Koreji, konkurence SpaceX a tragické prodeje BMW v Číně

Páteční seance zakončily americké indexy v mírném plusu — S&P 500 +0,42 %, Nasdaq +0,29 % — a to i přes přetrvávající napětí v oblasti Hormuzského průlivu a čekání na nadcházející výsledkovou sezónu. Tahounů bylo hned několik: SK Hynix v americkém debutu poskočily ADR o 12,8 % nad emisní cenu po rekordu 26,5 mld USD — největší americká primárka zahraniční firmy v historii — přičemž Nvidia přidala 4 % a AMD 2 %. Meta vzrostla o 6 % poté, co analytická firma SemiAnalysis zveřejnila pozitivní zprávu o AI byznysu společnosti.
Jihokorejský Kospi přitom v předchozích dnech zažil turbulentní týden: index uzavřel ve čtvrtek 2. července téměř 8 % níže, přičemž SK Hynix ztratil 14,6 % a Samsung Electronics 9,1 %. O týden později, 7. července, Kospi znovu klesl přes 8 %, tentokrát kvůli globálnímu výprodeji čipových akcií a eskalaci napětí na Blízkém východě. Volatilitu živí přetrvávající otazník: jak udržitelný je boom kolem AI infrastruktury.
V centru pozornosti byl i vesmírný byznys. Blue Origin Jeffa Bezose se chystá získat přibližně 10 miliard dolarů v prvním externím investičním kole, které ocení firmu na 130 miliard dolarů. Kolo přichází v přímé návaznosti na červnové IPO SpaceX, které vyneslo téměř 86 miliard dolarů a stalo se největším IPO v historii.
BMW mezitím zveřejnilo neutěšené prodejní výsledky: prodeje BMW a MINI v Číně klesly ve druhém čtvrtletí 2026 o 30,2 % a za prvních šest měsíců jsou celkově dole o 20,4 %. Vzestup domácích čínských značek tvrdě dopadá nejen na BMW — stejně tak Mercedes zaznamenal v Q2 pokles prodejů o 30 %. BMW proto snížilo výhled EBIT marže na 1–3 %, původně přitom počítalo se 4–6 %.
Dnes investoři sledují výsledky Swatch Group (SWGAY), jednoho z největších světových hodinářů, a dalších společností z dodaného kalendáře reportů.
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