Ranní komentář: Trhy zůstávají v klidu, Meta chce kus AI koláče, pád Paramountu a Oracle kousek od junku

Ve středu se trhy pohybovaly smíšeně uprostřed geopolitického napětí — Wall Street uzavřel ve středu smíšeně po rozbouřené seanci, přičemž investoři zůstávali silně znepokojeni eskalujícím konfliktem mezi USA a Íránem. Nasdaq Composite přidal +1,30 %, S&P 500 vzrostl o +0,81 % a Dow Jones Industrial Average zpevnil o +0,27 %. Ve čtvrtek pak trhy výrazněji oživily: oživení velkých výrobců čipů táhlo Wall Street vzhůru, přičemž akcie rostly také díky poklesu cen ropy, když investoři odhlédli od nových nepřátelských akcí mezi USA a Íránem. Micron posílil o +5,2 % a Sandisk o +7,6 %. Americký listing SK Hynix byl prý více než sedmkrát přeupsán, což podtrhlo silnou chuť investorů po jihokorejském výrobci čipů.
Na firemní frontě zaujala Meta: Meta Platforms uvedla nový AI model Muse Spark 1.1 — vývojovou platformu, o níž CEO Mark Zuckerberg napsal, že jde o „silný agentický a kódovací model za velmi nízkou cenu". Akcie Mety se odrazily od ranních ztrát a uzavřely s ziskem přibližně +2 % poté, co společnost oznámila plán na vlastní AI čip do září. To vše v kontextu masivní AI strategie — Meta plánuje v roce 2026 utratit 125–145 miliard dolarů na investiční výdaje, převážně do AI infrastruktury.
Paramount Skydance (PSKY) zažil jeden z nejhorších dnů: akcie spadly o 6 %, poté co koalice amerických států vedená kalifornským generálním prokurátorem Robem Bontou naznačila, že by mohla podat žalobu za účelem zablokování plánované akvizice Warner Bros. Discovery za 110 miliard dolarů. Analytická firma Arete navíc přistoupila k downgradu PSKY ze „Neutral" na „Sell" a snížila cenový cíl na 2 dolary. U Oraclu pak S&P přistoupilo k ratinvgové akci — agentura snížila rating Oraclu na BBB−, čímž ho nechala jen jeden stupeň nad pásmem spekulativního, tzv. junkového, dluhu; downgrade odráží narůstající strukturální riziko plynoucí z masivního přechodu Oracle na AI infrastrukturu.
🔴 Wall Street Open Extra: Krypto focus, eskalace v Íránu a výsledková sezóna za dveřmi
Vývoj cen pohonných hmot, ropy a marží rafinérií
Ranní shrnutí 🚩 Wall Street odolává tlaku ropy při rostoucím napětí na Blízkém východě (09.07.2026)
🎥 Ranní komentář: Další útoky na Írán, Fed minutes, Amazon a drahé tokeny
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.