🎥 Ranní komentář: Volatilní AI infra akcie, výsledky Samsungu, listing SK Hynix v USA

Americké akcie uzavřely v pondělí výše díky silným ziskům v sektoru polovodičů — S&P 500 přidal +0,7 % a Nasdaq 100 vzrostl o +1,3 %. Chipmakers posílily v předvečer zveřejnění výsledků Samsungu a blížícího se listingu SK Hynix — Broadcom vyskočil o +3,7 % po rozšíření partnerství s Apple, AMD si připsalo +6,6 %, Intel +1,5 % a Micron +0,9 %. Nvidia přidala skromných +0,4 %.
Kontext přitom zůstává volatilní: komentáře SK Hynix z minulého měsíce o možném zpomalení v segmentu AI paměťových čipů způsobily na jihokorejském indexu Kospi jeden z největších jednorázových propadů v historii a otřásly i globálními trhy. Pondělní rally tak pokračuje v nestabilním období pro chipové akcie, kdy investoři stále zvažují rostoucí konkurenci, potenciální přebytek kapacit a návratnost investic do AI.
SK Hynix v pondělí spustil americký akciový prodej s cílem získat přibližně 28 miliard dolarů a hned první den zaznamenal indikace zájmu od velkých investorů — fondů Baillie Gifford, Coatue Management a Situational Awareness Partners — v úhrnné výši až 7 miliard dolarů. Obchodování s ADR na Nasdaq by mělo začít v pátek. Ráno v den vydání tohoto videa pak Samsung zveřejnil předběžné výsledky za Q2 2026: tržby dosáhly 171 bilionů wonů a provozní zisk 89,4 bilionu wonů (přibližně 58 miliard dolarů), čímž Samsung překonal Nvidia i Apple a dosáhl historicky nejvyššího čtvrtletního provozního zisku v historii jakékoli technologické společnosti — hlavním tahounem byl explodující zájem o paměťové čipy pro AI.
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