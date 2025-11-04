Ranní shnrutí (04.11.2025)

- Asijské indexy smíšené, poklesy na čínských burzách;
- Americké a evropské indexové futures před otevřením klesají;
- RBA ponechává sazby beze změny, Bullock nevylučuje další snížení;
- Japonský ministr financí vyjadřuje obavy z výrazných pohybů jenu;
- Čína dotuje energii pro AI a podporuje sektor čipů;
- USD zůstává silný vůči hlavním měnám;
- Zlato ráno mírně klesá;
- Ropa pod 50denním EMA;
- Bitcoin pod 105 000 USD, kryptoměny pod tlakem.
- Asijské indexy jsou před zahájením evropské seance smíšené: Nikkei 225 klesl o 0,36 %, Hang Seng vzrostl o 0,25 % a Shanghai Composite klesl o 0,19 %. Problémy v odvětví umělé inteligence a zpomalení růstu v Číně ovlivňují sentiment investorů.
- Futures kontrakty na americké a evropské indexy před otevřením evropských trhů klesají, S&P 500 o 0,9 % a Nasdaq futures o 1,2 %. Nálada je po předchozím rychlém růstu negativní a investoři očekávají opatrnější seanci.
- Společnost Palantir překonala očekávání analytiků ve třetím čtvrtletí roku 2025, když dosáhla tržeb ve výši 1,18 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 63 %, a čistý zisk vzrostl na 476 milionů USD. Společnost zvýšila svou prognózu pro čtvrté čtvrtletí, což naznačuje, že silná poptávka po její platformě umělé inteligence je hnacím motorem dalšího růstu, přičemž tržby ve vládním sektoru, který je klíčový pro růst společnosti Palantir, vzrostly o 52 %. Akcie společnosti po uzavření trhu poklesly o více než 4 %, což může znamenat, že lepší než očekávané výsledky byly již dříve zohledněny v ceně.
- Australská centrální banka (RBA) ponechala úrokové sazby beze změny na 3,6 %, jak se očekávalo. Guvernérka Michele Bullocková naznačila, že k dalšímu snižování sazeb již pravděpodobně nedojde a že inflace zůstane nad cílem až do druhé poloviny roku 2026. Tón Bullockové a komentáře po rozhodnutí banky se jeví jako opatrně jestřábí, což způsobilo mírné oslabení AUD.
- Japonský ministr financí Satsuki Katayama varoval před „jednostrannými“ a prudkými pohyby jenu a poukázal na nutnost sledovat měnový trh s velkou ostražitostí. Jen oslabil na nejnižší úroveň od poloviny února, ale reakce vlády může zastavit další pokles. Katayama hovořil o „jednostranných prudkých pohybech“ jenu.
- Čína oznámila energetické dotace pro velké datové centrum zpracovávající umělou inteligenci, jako jsou ByteDance, Alibaba a Tencent, čímž snížila jejich účty za energii na polovinu. Je to součástí strategie na podporu domácího průmyslu čipů pro umělou inteligenci v reakci na omezení dovozu čipů z USA.
- Na měnovém trhu zůstává USD silný, index DXY se pohybuje kolem 99,7, což je blízko tříměsíčního maxima. Nejlepší výkonnost má v současné době japonský jen. Zároveň zaznamenáváme největší poklesy u měn protilehlých kontinentů.
- Zlato kleslo o 0,65 % na přibližně 3 975 USD za trojskou unci, a to i přes dlouhodobý vzestupný trend.
- Ropa Brent mírně poklesla o přibližně 0,30 % na 64,71 USD za barel a zůstává pod 50denním EMA, což může naznačovat pokračující klesající trend tohoto nástroje.
- Kryptoměny patří mezi aktiva s nejhoršími výsledky, přičemž bitcoin klesl pod klíčovou úroveň 105 000 USD po intenzivním výprodeji na trhu v důsledku hackerského útoku na platformu DeFi Balancer. Ether ztratil za krátkou dobu téměř 9 %, což přispělo k nejistotě na trhu.
