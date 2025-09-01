Ranní shrnutí (01.09.2025)

- Odvolací soud ve Spojených státech o víkendu rozhodl, že většina celních sazeb Donalda Trumpa je nelegální, konkrétně ty uvalené na Kanadu, Mexiko, Čínu a široké reciproční celní sazby. Podle soudu zákon o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích (IEEPA) neuděluje prezidentovi pravomoc jednostranně uvalit cla. Někteří analytici poukazují na to, že tyto pravomoci umožňují prezidentovi pouze regulovat dovoz, zatímco cla jsou v kompetenci Kongresu.
- Rozhodnutí bylo odloženo do 14. října, aby bylo možné podat nové odvolání. Očekává se, že případ se dostane až k Nejvyššímu soudu, ale současné šance hovoří ve prospěch zrušení nejvýznamnějších cel, přičemž by zůstala pouze cla zaměřená na konkrétní odvětví. To by mohlo potenciálně přinést úlevu mnoha společnostem a zlepšit vyhlídky na ekonomický růst.
- Zlato uzavřelo v pátek na rekordní úrovni 3 452 USD za unci a v současné době zaznamenává další zisky, když dosáhlo 3 477 USD za unci. Nejvyšší denní spotová úroveň byla mírně pod 3 500 USD za unci.
- Index Nasdaq v pátek ztratil více než 1 %, zatímco index S&P 500 klesl o více než 0,6 %. K hlavnímu výprodeji došlo u technologických akcií. Futures dnes ráno po pokusu o oživení pokračují v poklesu. US100 klesl o 0,2 %, zatímco US500 oslabil o 0,11 %. Výprodej byl částečně motivován zprávou, že Alibaba bude vyrábět vlastní čipy AI s cílem osamostatnit se od Nvidia. Akcie Alibaba v pátek ztratily více než 3 %.
- Asijské indexy zaznamenávají prudký výprodej, i když většina poklesů byla omezena. Index JP225 klesl o 0,12 %, zatímco index CH50cash klesl o 0,88 %. Stojí však za zmínku, že čínský akciový trh byl v srpnu jedním z nejsilnějších. Výše zmíněný kontrakt CH50cash získal téměř 10 % díky technologickým společnostem.
- DE40 dnes ráno klesá a zůstává pod hranicí 24 000 bodů.
- EURUSD se obchoduje kolem 1,1711, což je nejvyšší úroveň od 25. srpna. Páteční údaje o inflaci PCE splnily očekávání, což naznačuje, že Federální rezervní systém je připraven snížit úrokové sazby.
- Ropa WTI je pod 64 USD za barel, což mírně prodlužuje poklesy z konce minulého týdne.
- Čínský oficiální PMI ve zpracovatelském průmyslu dosáhl hodnoty 49,4, oproti očekávání 49,5 a předchozí úrovni 49,3. PMI ve službách vzrostl na 50,3, což odpovídá očekáváním.
- Caixin/S&P Global China manufacturing PMI, který se zaměřuje na menší společnosti, vzrostl na 50,5, čímž překonal očekávání 49,7 a předchozí úroveň 49,5.
- Japonský PMI pro výrobní sektor dosáhl hodnoty 49,7, oproti očekávání 49,9 a předchozí úrovni 48,9.
- Australský PMI pro výrobní sektor vzrostl na 53,0, čímž překonal očekávání 52,9 a předchozí úroveň 51,3.
- Rostoucí konkurence nutí společnost Tesla snížit ceny svého modelu 3 v Číně o 3,7 %. Cena nyní činí přibližně 36 000 USD.
- Bitcoin se obchoduje na nízké úrovni, mírně nad 107 000 USD.
- Trhy v USA a Kanadě jsou dnes uzavřeny z důvodu svátku Labor Day.
