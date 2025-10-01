Ranní shrnutí (01.10.2025)

- Futures na hlavní indexy v USA a EU prošly prudkou korekcí v důsledku zhoršení nálady investorů po uzavření amerických federálních úřadů (US500, U100, EU50: -0,3 %).
- První uzavření vládních úřadů od roku 2018 začalo poté, co americký Senát odmítl návrh zákona o výdajích předložený demokraty, kteří naopak v Kongresu nepodpořili návrh republikánů, a to především kvůli neshodám ohledně výdajů na zdravotní péči. BLS v pondělí oznámil, že během shutdownu nezveřejní páteční údaje o NFP.
- Austan Goolsbee uvedl, že nechce preventivně snižovat sazby, a doufá, že současná inflace je dočasná. Prezident chicagského Fedu však vyjádřil naději, že se poslední inflační epizoda nepromění v trvalý tlak.
- Sentiment v asijsko-pacifickém regionu je smíšený, přičemž aktivitu tlumí svátek na trhu v Číně v souvislosti s Národním dnem. Japonský Nikkei klesá již třetí seanci v řadě (JP225: -0,6 %) v reakci na průzkum BOJ, který ukázal zlepšení nálady mezi regionálními výrobci, což zvyšuje očekávání zvýšení sazeb. AU200.cash a SG20.cash si připsaly 0,1 %, resp. 0,3 %. Indický index Nifty 50 se po včerejší korekci odrazil o 0,3 % , zatímco jihokorejský Kospi (+0,8 %) byl rovněž povzbuzen technologickými akciemi.
- Japonský výrobní PMI za září mírně překonal očekávání (48,5 vs. konsenzus agentury Bloomberg 48,4, předchozí 49,7), zároveň však poukázal na nejrychlejší tempo poklesu výroby za posledních šest měsíců. Podnikatelská aktivita se nejvýrazněji snížila u výrobců meziproduktů. Společnosti hlásily slabší objednávky, protože zákazníci snižovali zásoby v souvislosti s nižší poptávkou z Číny a USA.
- Australský výrobní index PMI nečekaně klesl z 51,6 na 51,4 a poukázal na zpomalení růstu sektoru při prvním poklesu nových zakázek od června, když poptávka oslabila částečně kvůli cenovým tlakům z rostoucích nákladů na suroviny a pohonné hmoty.
- Dolarový index zahájil čtvrtou ztrátovou seanci v řadě (USDIDX: -0,15 %), přičemž nejvíce oslabil vůči jenu (USDJPY: -0,2 %) a euru (EURUSD: +0,2 % na 1,1757). Nejslabší měnou G10 je však australský dolar, který po nedávném odrazu způsobeném jestřábím očekáváním RBA koriguje (AUDUSD: -0,2 %).
- Zlato pokračuje v rally (+0,1 % na 3 863 USD/oz ) na pozadí politických turbulencí v USA a stříbro ho následuje (+0,7 % na 47,01 USD/oz). Palladium (-1,4 %) a platina (-0,3 %) však korigují směrem dolů.
- Ceny ropy se po dvou dnech poklesu stabilizují (OIL: +0,1 %), přičemž tlak na pokles způsobený zvýšenou produkcí OPEC je kompenzován očekáváním poklesu zásob v USA. NATGAS roste o 0,75 %.
- Bitcoin roste o 0,4 % na 114 780 USD, zatímco Ethereum klesá o 0,1 % na 4 154 USD.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.