Ranní shrnutí (01.12.2025)

- Nedávné oživení na Wall Street se na začátku prosince zpomaluje, což je sezónně příznivé období pro akciový trh díky takzvanému „Santa Claus Rally“. Nejvýraznější ztráty zaznamenávají kontrakty na Nasdaq 100 (US100: -0,9 %) a malé společnosti Russell 2000 (US2000: -0,8 %), mírnější poklesy zaznamenávají US500 (-0,7 %) a US30 (-0,5 %). EU50 klesl o 0,4 %, podobně jako DE40, který smazal zisky z posledních dvou seancí.
- Donald Trump prohlásil, že „ví, koho vybere [jako příštího předsedu Fedu], a brzy to oznámí“. Podle hlavního ekonomického poradce Trumpa a potenciálního kandidáta Kevina Hassetta by nový předseda Fedu mohl být oznámen ještě před koncem roku.
- OPEC+ se dohodl na zachování limitů těžby ropy pro rok 2026 a schválil mechanismus pro posuzování maximální těžební kapacity členských států, který bude použit pro stanovení kvót od roku 2027. Kromě toho se osm zemí OPEC+ v podstatě dohodlo na zastavení růstu těžby v prvním čtvrtletí roku 2026.
- Realizace nedávných rekordních zisků motivuje poklesy v asijské seanci. Největší ztráty zaznamenává Nikkei 225 (JP225: -1,9 %), který je dále zatížen projevem prezidenta Bank of Japan, který poprvé naznačil možné zvýšení sazeb v prosinci. Čínský HSCEI (CHN.cash: -0,3 %) a australský ASX/S&P 200 (AU200.cash: -0,4 %) jsou také v červených číslech.
- Prezident Japonské centrální banky Kazuo Ueda oznámil, že „banka zvažuje klady a zápory zvýšení úrokových sazeb na prosincovém zasedání“. Jedná se o první vážný signál možného návratu k zvyšování úrokových sazeb v Japonsku, který je obzvláště významný s ohledem na obavy z holubičího tlaku ze strany nového premiéra. Ueda zdůraznil, že reálné sazby (očištěné o inflaci) zůstávají velmi nízké a banka bude pokračovat v utahování měnové politiky, pokud makroekonomické údaje budou v souladu s prognózami. Swapový trh v současné době oceňuje pravděpodobnost zvýšení sazeb v prosinci na 60 % a v lednu na 90 %.
- Japonský PMI ve zpracovatelském průmyslu vzrostl pod očekávání (48,7; prognóza 48,8; předchozí hodnota 48,2), což naznačuje pokles průmyslové aktivity již pátý měsíc v řadě. Japonský průmysl stále bojuje s oslabenou poptávkou a poklesem nových objednávek, i když důvěra podnikatelů dosáhla nejvyšší úrovně za posledních 10 měsíců a ceny vzrostly.
- Na devizovém trhu dochází především k oživení jenu, který byl několik týdnů pod tlakem kvůli expanzivní fiskální politice nového premiéra a obecnému nárůstu ochoty podstupovat riziko (USDJPY, EURJPY: -0,3 %, GBPJPY: -0,4 %). Dolarový index se obchoduje beze změny, kde ztráty vůči jenu vyvažují zisky vůči měnám rozvíjejících se trhů (USDINR: +0,4 %, USDZAR: +0,2 %). Nejslabší měnou G10 je libra. EURUSD je beze změny na úrovni 1,159.
- Ropa Brent a WTI se zotavují o 1,9 % po rozhodnutí OPEC o omezení produkce pro rok 2026. NATGAS koriguje o 1,8 % po posledních třech růstových seancích.
- Drahé kovy vstupují do prosince v zelených číslech: nejvíce posilují platina a palladium (o 2,5 %, resp. 2,1 %), zlato přidává 0,4 % na 4240 USD za unci a stříbro dosahuje dalšího ATH na 57 USD za unci (+0,9 %).
- Bitcoin klesá o 5,5 % na 86 000 USD a Ethereum o 6,9 % na 2830 USD.
