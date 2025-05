Ranní shrnutí (02.05.2025)

Americké futures po signálech z čínských obchodních rozhovorů rostou, přičemž hlavní indexy sledují silný čtvrteční závěr Wall Street. Prohlášení Číny, že je otevřená potenciálnímu obchodnímu dialogu se Spojenými státy, výrazně zlepšilo náladu na trhu a smazalo předchozí ztráty při obchodování s futures. Čínské ministerstvo obchodu potvrdilo, že představitelé USA oslovili různými kanály ve snaze zahájit rozhovory, a poznamenalo, že „pokud budeme bojovat, budeme bojovat až do konce; pokud budeme mluvit, dveře jsou otevřené“, a zároveň varovalo, že „pokusy o nátlak a vydírání pod záminkou rozhovorů nebudou fungovat“.

Ceny ropy se odrazily ode dna, ale i nadále vykazují výrazné týdenní ztráty, když Brent během asijského obchodování posílil o 1,05 % na 62,62 USD a WTI o 1,09 % na 59,61 USD. Navzdory pátečnímu oživení díky optimismu z rozhovorů o obchodu s Čínou by měly oba benchmarky za celý týden klesnout o 5-7 % vzhledem ke slabým ekonomickým údajům z USA a Číny, které vyvolávají obavy o poptávku. Trhy se nadále soustředí na zasedání OPEC+ příští týden (5. května), kde se všeobecně očekává, že kartel oznámí zvýšení produkce, neboť Saúdská Arábie údajně signalizovala neochotu dále podporovat ceny snižováním nabídky.

Asijské měny prudce posilují vůči oslabujícímu dolaru, když regionální devizové trhy uvítaly známky možných obchodních jednání mezi USA a Čínou. Nejvýrazněji se dařilo tchajwanskému dolaru, který posílil o 2,7 % a dosáhl nejvyšší úrovně za téměř 14 let, zatímco jihokorejský won a indická rupie si připsaly 1 %, resp. 0,9 %. Zámořský čínský jüan posílil o 0,3 % a japonský jen zaostal za svými protějšky pouze s 0,1% ziskem, protože holubičí komentáře Bank of Japan vyvolaly pochybnosti o dalším zvyšování sazeb v tomto roce.

Společnost Apple varuje před dopadem cel ve výši 900 milionů dolarů poté, co vykázala silný čtvrtletní zisk, který překonal očekávání s tržbami ve výši 95,4 miliardy dolarů a ziskem na akcii ve výši 1,65 dolaru. Generální ředitel Tim Cook upozornil na omezený dopad cel v 1. čtvrtletí díky optimalizaci dodavatelského řetězce, ale varoval před náklady souvisejícími s cly ve výši 900 milionů dolarů za aktuální čtvrtletí. Apple snížil svůj program zpětného odkupu akcií o 10 miliard USD a zveřejnil, že nyní odebírá přibližně polovinu iPhonů z USA z Indie a většinu ostatních produktů z Vietnamu. Společnost očekává v červnovém čtvrtletí „nízký až středně vysoký jednociferný“ růst tržeb.

Japonský HDP by měl v 1. čtvrtletí podle průzkumu agentury Reuters poklesnout o 0,2 % anualizovaně, což by znamenalo první záporný růst od 1. čtvrtletí 2024. Očekávaný pokles následuje po 2,2% expanzi v předchozím čtvrtletí, přičemž analytici uvádějí vyšší náklady na potraviny ovlivňující spotřebitelskou náladu navzdory příznivým podmínkám v oblasti zaměstnanosti. Vývoz se sice zvýšil již čtvrté čtvrtletí v řadě, protože podniky spěchaly s dodávkami před termíny pro uvalení cel, dovoz však pravděpodobně předčil vývoz, což vedlo k čistému zápornému příspěvku k růstu.

