Ranní shrnutí (02.12.2025)

-
Hlavní americký index uzavřel včerejší seanci poklesem o 0,5 %, zatímco index Nasdaq 100 klesl o více než 0,3 %. Index malých společností Russell 2000 zakončil den poklesem o více než 1,2 %. Dnešní makroekonomický kalendář je chudý. Akcie společnosti MongoDB, která se specializuje na databázová řešení, vyskočily v poobchodních hodinách o více než 21 % díky vynikajícím výsledkům, které analytiky zcela překvapily. Po dnešním obchodování zveřejní své výsledky společnosti CrowdStrike, Marvell Technologies a GitLab.
-
Projev Jeromea Powella na Stanfordově univerzitě nevyvolal žádnou reakci trhu, protože předseda Federálního rezervního systému se vyhnul komentářům týkajícím se současné měnové politiky, ekonomiky nebo jejích budoucích vyhlídek.
-
Nálada během asijské seance byla smíšená, index Nikkei uzavřel beze změny. V Austrálii poklesly stavební povolení o 6,4 procenta oproti očekávanému nárůstu o 4,5 procenta a předchozímu nárůstu o 12 procent. Spotřebitelská důvěra vzrostla na 37,5 oproti prognózám 36,2 a předchozím 35,8.
-
Ceny drahých kovů klesají, stříbro oslabilo o více než 1,8 procenta a zlato ztratilo přes 0,5 procenta. Americký dolar mírně posiluje a EURUSD se obchoduje poblíž 1,16 po sedmi po sobě jdoucích býčích seancích. Včerejší pullback z 1,165, který byl pokusem o průlom nad klíčovou oblastí odporu definovanou 50denním EMA a předchozími cenovými reakcemi, však byl odmítnut.
-
Bitcoin se pomalu zotavuje ze včerejších poklesů a obchoduje se poblíž 87,5 tisíce USD oproti včerejším necelým 85 tisícům USD. Nálada na kryptoměnovém trhu však zůstává velmi slabá a Ethereum se sotva dokázalo vzpamatovat ze svých ztrát. Cena ETH se nadále pohybuje kolem 2 800 USD.
-
Ceny ropy po včerejším růstu mírně klesly na 63 USD, což podpořilo náladu kolem akcií amerických energetických společností. Futures na kakao a kávu dnes mírně rostou a pokračují v růstu.
Zdroj: xStation5
Akcie Microsoftu pod tlakem kvůli slabšímu zájmu firem o AI software
BREAKING: Ropa bez větších pohybů po datech EIA
Nubank žádá v Brazílii o bankovní licenci kvůli nové regulaci
BREAKING: Průmyslová výroba v USA v souladu s očekáváním! ↔️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.