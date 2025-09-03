Ranní shrnutí (03.09.2025)

- Wall Street včera uzavřel níže, což odráží obavy trhu z obnovené nejistoty v oblasti obchodu a slabší než očekávané zprávy ISM o výrobě. Futures naznačují pokračující pesimismus pro dnešní seanci (US500: -0,3 %, EU50: -0,3 %).
- Donald Trump oznámil, že požádá Nejvyšší soud o urychlené přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu, který prohlásil většinu jeho cel za nezákonné. Varoval, že jejich zrušení poškodí americkou ekonomiku, a za pokles akciového trhu vinil právě toto rozhodnutí. Vymáhání bylo odloženo do 14. října, aby měl Nejvyšší soud čas na rozhodnutí.
- Díky rostoucí produkci v Plaquemines dosáhl vývoz LNG z USA v srpnu rekordních 9,33 milionu tun. Hlavním odběratelem zůstala Evropa, která dovezla 6,16 milionu tun (66 %), což je nárůst oproti červenci. Poptávka poklesla v Asii a Latinské Americe.
- V asijsko-pacifickém regionu převládají poklesy, které jsou způsobeny nejistotou v obchodě, smíšenými údaji o čínském PMI a realizací zisků. AU200.cash se obchodoval v červených číslech již čtvrté seance v řadě (-1,25 %), zatímco CHN.cash (-1,1 %), HK.cash (-0,9 %) a japonský Nikkei 225 (JP225: -0,55 %) také poklesly, i když japonské ztráty byly zmírněny zisky některých exportérů (např. Canon: +0,5 %).
- HDP Austrálie vzrostlo ve 2. čtvrtletí nad očekávání o 0,6 % q/q (prognóza 0,5 %, předchozí 0,3 %). Růst byl tažen soukromou spotřebou (jak základními potřebami, tak volitelnými položkami, jako jsou rekreace, kultura, kavárny) a vládními výdaji (0,2 pp). Čistý export zůstal pozitivní i přes cla, zatímco investice poklesly, protože mnoho infrastrukturních projektů se blížilo k dokončení.
- HDP Jižní Koreje také překonal očekávání ve 2. čtvrtletí a vzrostl o 0,7 % q/q (prognóza a předchozí hodnota: 0,6 %).
- Čínský index PMI služeb Caixin neočekávaně vzrostl na 15měsíční maximum (53 oproti prognóze 52,4, předchozí hodnota 52,6), a to hlavně díky růstu nových obchodů. Marže však zůstávají pod tlakem rostoucích mezd a nákladů na materiál, což vede společnosti k propouštění.
- Americký dolar posílil vůči většině měn již druhé obchodní seance v řadě, přičemž největší zisky zaznamenal vůči měnám rozvíjejících se trhů (např. USDPLN: +0,2 %). Tlak na libru pokračuje i po včerejším výprodeji britských 30letých dluhopisů (GBPUSD: -0,2 % na 1,336). Jen prodloužil ztráty (USDJPY: +0,2 %), zatímco australský dolar (AUDUSD: -0,1 %) a euro (EURUSD: -0,1 % na 1,1628) vykázaly největší odolnost.
- Ropa zaznamenala korekci po nedávných ziscích (Brent a WTI poklesly o přibližně -0,4 %), zemní plyn poklesl o 0,5 % a pohyboval se blízko včerejšího otevření.
- Zlato zpomalilo svůj prudký růst, ale udrželo se nad rekordní hodnotou 3 500 USD/oz (-0,05 % na 3 530 USD/oz). Stříbro také korigovalo (-0,5 % na 40,69 USD/oz).
