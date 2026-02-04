Ranní shrnutí (04.02.2026)

Asijské trhy zahájily středeční obchodování poklesem, který odstartoval již včera na Wall Street.
Americký technologický sektor včera zaznamenal prudký propad, což stáhlo index Nasdaq 100 až o 2 %, přičemž obchodování zakončil se ztrátou 1,43 %. Kontrakt na S&P 500 (US500) klesl téměř o 0,9 %, na hodnotu 6 900 bodů. Mezi největšími technologickými firmami utrpěly největší ztráty Nvidia a Microsoft (více než 3 %), ale sektor IT služeb si vede ještě hůře. Naopak rostou akcie bank, zbrojařských firem a producentů ropy a plynu.
Softwarové společnosti zaznamenaly pokles kvůli nové aplikační vrstvě Cloude od Antrhropic. Investoři se obávají, že podobná řešení naruší obchodní modely mnoha firem v softwarovém průmyslu, což povede k omezenému růstovému potenciálu nebo úbytku zákazníků. Prudce oslabily akcie společností Intuit, Salesforce a ServiceNow, čímž prohloubily už tak výrazný výprodej posledních měsíců.
Slabost technologického sektoru se nakonec přenesla i na hardware. Akcie dodavatele GPU Broadcom klesly o více než 6 % a výrobce pamětí jako Micron zaznamenaly propad přes 4 %. Zajímavé je, že Palantir díky silným výsledkům odolal výprodeji a zaznamenal nárůst o 6 %. Akcie WalMartu vzrostly téměř o 2,5 %, čímž firma poprvé dosáhla tržní kapitalizace 1 bilion USD. PepsiCo posílila o více než 3 % po zveřejnění výsledků.
Podle médií USA pozastavily prodeje AI čipů NVIDIA (NVDA) do Číny kvůli bezpečnostním kontrolám.
Advanced Micro Devices oznámila po uzavření trhu výsledky za čtvrté čtvrtletí. Přestože výrobce čipů překonal očekávání co do tržeb i zisků, jeho výhled byl horší, než se čekalo, což vyvolalo výrazný výprodej v prodlouženém obchodování.
Částečné čtyřdenní uzavření americké vlády skončilo, když Sněmovna reprezentantů v úterý schválila návrh zákona o financování a prezident Trump jej podepsal.
Je však třeba poznamenat, že BLS oznámil, že kvůli vládnímu uzavření nepublikuje zprávu o zaměstnanosti za leden ani údaje JOLTS v plánovaném termínu.
Čínský sektor služeb v lednu zrychlil, PMI vzrostl na 52,3, což značí nejrychlejší růst aktivity za poslední tři měsíce díky silnější domácí i vývozní poptávce. V Japonsku PMI služeb vzrostl na 53,7, nejvýše za 11 měsíců, díky růstu objednávek a zaměstnanosti. Australský PMI ukázal nejsilnější růst za téměř čtyři roky, podpořený dynamikou objednávek a vývozu.
UBS Group zveřejnila lepší než očekávané tržby za 4Q a oznámila program zpětného odkupu akcií v hodnotě 3 miliard GBP do roku 2026, s možností navýšení.
Novartis: Tržby za 4Q dosáhly 13,34 miliardy USD, mírně pod očekáváním (13,68 miliardy USD). Upravený zisk na akcii (Core EPS) činil 2,03 USD, mírně nad očekáváním (2,01 USD).
Crédit Agricole: Tržby činily 6,97 miliardy EUR (vs. oček. 6,78 mld. EUR), čistý zisk však dosáhl pouze 1,03 miliardy EUR, méně než očekávaných 1,10 miliardy EUR.
Na forexovém trhu si dnes nejlépe vedou britská libra a euro. Naopak japonský jen a novozélandský dolar (NZD) čelí tlaku.
NZD/USD mírně oslabil po zveřejnění údajů o zaměstnanosti na Novém Zélandu za 4Q 2025. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 5,4 %, což je nejvyšší úroveň za 10 let. Přesto byly detaily zprávy hodnoceny pozitivněji, což tlak na kiwi částečně zmírnilo.
Ropa WTI klesá o 0,35 %, reakce na zprávu o sestřelení íránského dronu Šáhed-139 americkým stíhačem F35 je omezená. USA uvedly, že jednací harmonogram s Íránem zůstává beze změny a rozhodnutí o sestřelu bylo správné.
Zemní plyn (NATGAS) ztrácí 2 % a navazuje na předchozí poklesy. Nové předpovědi počasí ukazují na dlouhodobější oteplení v USA.
Zdroj: NOAA
Situace zůstává beze změny také u drahých kovů. Zlato (GOLD) i stříbro (SILVER) nadále rostou, a to o 2,4 % a 3 %.
Tepelná mapa volatility aktuálně viditelná na forexovém trhu. Zdroj: xStation
Denní shrnutí: Euforie na Wall Street; SILVER se odráží o 10 % 📱
Tři trhy, které sledovat příští týden (09.02.2026)
US100 posiluje po zveřejnění zprávy University of Michigan 🗽Nvidia roste o 5 %
Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Írán stále rizikovým faktorem?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.