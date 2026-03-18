Preview výsledků Micronu za 2. kvartál 2026. Je paměťový supercyklus v plném proudu?

- Tržby za Q2 se odhadují na přibližně 19,4 miliardy USD, EPS kolem 8,7 USD a hrubá marže na úrovni 69 %.
- HBM4e a vysokokapacitní DRAM jsou hlavními tahouny růstu tržeb i zlepšení ziskovosti.
- Tradiční segmenty DRAM a NAND zůstávají klíčovými pilíři tržeb díky rostoucí poptávce ze strany datových center a disciplinované nabídce.
- Investice do nových továren v USA a Indii v příštích letech zvýší výrobní kapacitu a mohou přispět ke stabilizaci cen.
- Poptávka hyperscalerů, jako jsou Amazon, Google a Microsoft, podporuje růst tržeb i marží společnosti Micron.
- Výsledky za Q2 a výhled pro nadcházející kvartály jsou klíčové pro vyhodnocení udržitelnosti poptávky po pamětech tažené AI.
- Zveřejnění výsledků může ovlivnit celý polovodičový sektor i investiční rozhodování kolem technologických ETF a akcií konkurentů.
- Plné využití stávajících výrobních kapacit a backlog v segmentech HBM a DRAM jsou zásadní pro udržení technologické výhody a ziskovosti.
Dnes po uzavření trhu zveřejní společnost Micron Technology výsledky za 2. kvartál fiskálního roku 2026. Tuto událost pozorně sledují nejen investoři, ale i celý polovodičový sektor a účastníci trhu spojeného s umělou inteligencí. Výsledky Micronu mohou výrazně ovlivnit sentiment v segmentu high-bandwidth memory, zejména v kontextu rostoucí poptávky po DRAM, NAND a HBM v datových centrech zaměřených na AI.
Očekávání trhu vůči Micronu jsou mimořádně vysoká. Konsenzus analytiků počítá s tržbami kolem 19,4 miliardy USD, což představuje meziroční růst přibližně o 150 %, a se ziskem na akcii kolem 8,7 USD. Hrubá marže by měla dosáhnout zhruba 69 % a provozní marže přibližně 62 %.
Očekávání trhu
- Tržby za Q2 FY26: 19,4 miliardy USD (+150 % meziročně)
- EPS: 8,7 USD
- Hrubá marže: 69 %
- Provozní marže: 62 %
Výhled na další kvartál
- Tržby za Q3 FY26: přibližně 23,8 miliardy USD, hrubá marže nad 71 %, EPS kolem 11 USD
Analytici očekávají výrazné překonání tržního konsenzu a silný růst cen pamětí tažený poptávkou spojenou s AI. Projekce pro Q3 zároveň počítají s tržbami 23,8 miliardy USD, hrubou marží nad 71 % a EPS kolem 11 USD. Takto vysoké hodnoty podtrhují výjimečnost současného paměťového supercyklu, který je poháněn především investicemi do AI a omezenou nabídkou.
Postavení na trhu a význam pro polovodičový sektor
V roce 2026 akcie společnosti Micron vzrostly už o přibližně 60 %, po téměř trojnásobném růstu v roce 2025. Mnoho konkurentů v polovodičovém sektoru přitom zaznamenalo jen mírnější zisky. Tržní kapitalizace Micronu překročila 500 miliard USD, čímž firma překonala společnosti jako Oracle a zařadila se mezi přední světové výrobce pamětí.
Rostoucí ceny a silná poptávka po pamětech pro datová centra umožňují Micronu udržet kontrolu nad tržbami i maržemi. Silná pozice společnosti v segmentu high-bandwidth memory jí dává větší vyjednávací sílu vůči hyperscalerům a stabilizuje příjmy z aplikací pro AI servery.
Velcí hráči na trhu, včetně společností Amazon, Google, Microsoft a Meta, zvyšují investice do pamětí pro AI workloads a GPU nové generace. Významná část růstu tržeb Micronu je proto tažena stabilní firemní a serverovou poptávkou.
HBM a DRAM jako základ supercyklu
Paměť HBM4e se stala klíčovým produktem společnosti Micron. Veškerá výrobní kapacita pro rok 2026 už byla nasmlouvána a noví klienti se zařazují na čekací listiny. Omezená nabídka v kombinaci s rostoucí poptávkou drží ceny na mimořádně vysokých úrovních a backlog představuje důležitý stabilizační faktor pro tržby v nadcházejících kvartálech.
Segment DRAM dál tvoří významnou část tržeb. Nasazení serverových pamětí DDR5 a DDR5X roste meziročně o 20 až 25 %, a to díky výstavbě nových datových center a modernizaci těch stávajících. Disciplína v nabídce mezi třemi největšími výrobci — Micron, Samsung a SK Hynix — udržuje ceny vysoko a podporuje hrubé marže přesahující 50 %.
Ačkoli segment NAND znovu nabírá momentum díky poptávce po firemních SSD v datových centrech, spotřebitelský trh zůstává slabší. Micron zdůrazňuje vysokomaržové průmyslové aplikace, což pomáhá stabilizovat tržby navzdory pomalejším trhům PC a smartphonů.
Investice do výroby a plán pro rok 2027
Micron pokračuje v rozšiřování svých továren v New Yorku a otevřel také závod v Indii, což ve střednědobém horizontu zvýší výrobní kapacitu. Nové výrobní linky na HBM by měly dosáhnout plné provozní kapacity až v roce 2027. V roce 2026 společnost plně využívá stávající kapacity, což jí umožňuje udržovat vysoké ceny pamětí a silné marže.
Trh bude pozorně sledovat, jak se investice do nových továren promítnou do růstu nabídky a stabilizace cen. Plné využití stávajících závodů spolu s backlogem v segmentech HBM a DRAM je klíčové pro udržení konkurenční výhody a ziskovosti.
Poptávka hyperscalerů a globální faktory
Poptávka ze strany předních hráčů, jako jsou Amazon, Google a Microsoft, pohání prodeje HBM a DRAM v datových centrech. Objednávky GPU a pamětí jsou úzce navázány na investiční plány hyperscalerů v oblasti AI. Jakékoli zpomalení CapEx v tomto segmentu by mohlo ovlivnit poptávku po produktech Micronu i jeho marže.
Paměťový průmysl zároveň zůstává citlivý na geopolitický vývoj. Exportní omezení, vládní dotace a politika spojená s CHIPS Act ovlivňují rozdělení výroby i kapacitu továren. Navzdory těmto rizikům Micron těží z daňových pobídek a podpory místních vlád, což snižuje nákladový tlak a umožňuje společnosti realizovat ambiciózní investiční plány.
Scénáře reakce trhu
Reakce trhu bude záviset nejen na výsledcích za Q2, ale také na komentáři managementu k nadcházejícím kvartálům.
- V pozitivním scénáři by výrazné překonání očekávání u tržeb i zisku na akcii, spolu s přetrvávajícími vysokými cenami pamětí, mohlo akcie Micronu posunout výše a zároveň vytvořit pozitivní sentiment v celém polovodičovém sektoru.
- Neutrální scénář, tedy výsledky v souladu s očekáváním a stabilní výhled, by pravděpodobně vedl k umírněné reakci trhu a byl by vnímán jako potvrzení pokračujícího růstového trendu.
- Negativní scénář, zahrnující zklamání na úrovni tržeb nebo EPS, pomalejší prodeje HBM a tlak na marže, by mohl spustit pokles napříč celým sektorem a ochladit nadšení kolem AI pamětí.
Dnešní výsledky tak budou testem odolnosti AI boomu a poptávky po pamětech v datových centrech. Ukážou, zda rekordní výkon v Q2 představuje začátek dlouhodobého trendu. Pro posouzení růstového potenciálu společnosti i širšího sentimentu v polovodičovém sektoru bude klíčový především výhled na další kvartály.
Zdroj: xStation5
