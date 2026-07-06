Ranní shrnutí (06.07.2026)

- Geopolitická situace zůstává relativně klidná. V jednáních mezi USA a Íránem nebyly hlášeny žádné nové průlomy. Minulý týden však Hormuzským průlivem proplulo 160 lodí (98 ropných tankerů), což je stále výrazně pod předválečným průměrem 138 průjezdů denně. Prezident Trump odcestuje na summit NATO v Turecku, kde je plánována schůzka se Zelenským k jednání o ukončení války na Ukrajině. V Rudém moři byla u pobřeží Jemenu napadena nákladní loď, přestože příměří s Hútíi zůstává relativně stabilní.
- Na ekonomické frontě bude klíčovou událostí týdne zápis z červnového zasedání Fedu (středa). Půjde o první zasedání pod novým vedením Kevina Warshe, který kritizoval nadměrný „dopředný výhled“ centrální banky. Po slabší zprávě z trhu práce nyní trh oceňuje přibližně 78% pravděpodobnost, že sazby na zasedání 29. července zůstanou beze změny. Pravděpodobnost změny sazeb v září však roste.
- OPEC+ potvrdil páté měsíční zvýšení limitů těžby v řadě, a to o 188 000 barelů denně od srpna. Celkové zvýšení od dubna tak dosahuje téměř 800 000 barelů denně.
- Dnes v 16:00 bude zveřejněn index ISM ve službách za červen. Očekává se 54,2 oproti předchozím 54,5. Večer vystoupí člen Fedu Waller.
- Wall Street zakončila minulý týden silnými zisky. Dow Jones se přiblížil rekordním maximům a za týden přidal 2 %. S&P 500 vzrostl o 1,8 % a Nasdaq posílil o 2,1 %, navzdory slabosti polovodičového sektoru (SMH ETF -3,2 %). Futures se dnes obchodují mírně níže: S&P 500 -0,15 %, Nasdaq -0,48 %. Evropské futures (DAX, FTSE) zůstávají beze změny a EuroStoxx 50 mírně klesá přibližně o 0,2 %.
- Asijské trhy se obchodují smíšeně kvůli opatrnosti před sezónou tržeb společností z oblasti AI a čipů. Nikkei klesl o 0,7–1,4 % a jihokorejský Kospi ztratil 0,9–1,2 % pod tlakem varování Korejské centrální banky ohledně pákových ETF na Samsung a SK Hynix, které tvoří 55,3 % tržní kapitalizace indexu. Hongkongský Hang Seng se držel lépe a přidal 0,4 %. Čínský CSI 300 zůstal prakticky beze změny, stejně jako australský ASX 200.
- Na devizovém trhu zůstává dolar relativně stabilní. Index DXY se pohybuje kolem 100,9. Hlavním tématem zůstává jen. USD/JPY se drží v pásmu 161,5–161,9, tedy těsně pod 40letým maximem z roku 1986 na úrovni 162,84. Riziko intervence japonského ministerstva financí zůstává hlavním faktorem, který omezuje další oslabování jenu. Analytici, včetně Goldman Sachs, která zvýšila svůj výhled na 165, však upozorňují, že samotná intervence bez změny makroekonomických fundamentů trend trvale nezvrátí. Euro se drží poblíž 1,1430–1,1435 USD, libra kolem 1,3351–1,3381 USD a jihokorejský won zahájil první den 24hodinového spotového obchodování v pásmu 1 532–1 534.
- Na komoditním trhu se ropa obchoduje mírně níže po rozhodnutí OPEC+ zvýšit těžbu. Brent klesl k úrovni 71,78–71,90 USD, tedy na nejnižší úroveň za čtyři měsíce. WTI se obchoduje kolem 68,47–68,72 USD. Zlato ustupuje po více než 2% růstu z minulého týdne a pod tlakem mírně silnějšího dolaru se obchoduje kolem 4 151–4 172 USD za unci. J.P. Morgan přitom vidí cíl pro třetí čtvrtletí na 4 300 USD. Stříbro klesá přibližně o 1 % na 61,7–61,8 USD a zemní plyn ztrácí nejvíce ze všech komodit, téměř 2 %.
- Z firem přitahuje největší pozornost Samsung Electronics. V úterý by měl oznámit 18násobný nárůst provozního zisku na přibližně 86 bilionů wonů, tedy 56,35 miliardy USD, díky boomu pamětí pro AI. SK Hynix připravuje vstup na burzu v USA v hodnotě 28 miliard USD. Delta Air Lines a PepsiCo tento týden zahajují sezónu tržeb v USA před plným startem bankovní výsledkové sezóny v příštím týdnu.
- Bitcoin zůstává stabilní kolem 63 000–63 200 USD (+0,11 %) a na dnešní tržní události reaguje jen omezeně.
- Klíčovými událostmi dnešní seance budou americký index ISM ve službách v 16:00, projevy Wallera a Lagardeové na konferenci ECB a další vývoj kolem jenu. Případný test úrovně 162,80 by mohl vyvolat intervenci Tokia. Ve středu se pozornost přesune k zápisu ze zasedání Fedu a rozhodnutí RBNZ, kde se očekává zvýšení sazeb na 2,50 %.
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