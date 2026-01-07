Ranní shrnutí (07.01.2026)

- Futures na americké indexy se obchodují převážně beze změny, což odráží opatrnost investorů před dnešními makroekonomickými daty – JOLTS volná pracovní místa a ISM index nákupních manažerů ve službách. Největší pohyby zaznamenávají Russell 2000, který se vrátil nad psychologickou úroveň 2 600 bodů (US2000: +0,15 %), a Nasdaq 100, který oslabuje o 0,2 %.
- Donald Trump uvedl na sociálních sítích, že přechodné venezuelské úřady převedou 30–50 milionů barelů sankcionované ropy do USA, kde bude prodána za tržní ceny. Americký prezident nařídil ministru energetiky Chrisu Wrightovi, aby plán okamžitě realizoval. Ropa klesá druhý den v řadě (Brent: -0,8 %, WTI: -1,2 %).
- Asijsko-pacifické trhy korigují po rekordním začátku roku, který byl tažen akciemi v oblasti umělé inteligence a technologií. Největší poklesy zaznamenaly Čína (CHN.cash: -1,25 %) a Hongkong (HK.cash: -1 %), zatímco Japonsko (JP225: -0,3 %) a Austrálie (AU200.cash: -0,3 %) klesaly mírněji.
- Inflace v Austrálii (CPI) dosáhla v listopadu 3,4 %, oproti 3,8 % v říjnu. Inflační tlaky polevily napříč zbožím a službami, především díky pomalejšímu růstu cen energií a cestování. Největší podíl měly náklady na bydlení, potraviny a dopravu. AUDUSD (+0,17 %) dále posiluje, a to navzdory slabším datům CPI, podpořený setrvalou jádrovou inflací a hodnotami nad cílem RBA.
- Aktivita v japonském sektoru služeb v prosinci vzrostla, ale tempo expanze bylo nejslabší od května. Služby PMI klesly na 51,6 z 53,2 v listopadu (odhad: 52,5). Růst nových objednávek zpomalil navzdory vyšší zahraniční poptávce. Zaměstnanost rostla nejrychleji od poloviny roku 2023, náklady i ceny prudce vzrostly. Podnikatelský sentiment zůstal historicky silný, což zvyšuje tlak na Bank of Japan a podporuje jen (USDJPY: -0,2 %).
- Dolarový index opět klesl pod 30denní exponenciální klouzavý průměr (USDIDX: -0,07 %), přičemž volatilita na devizovém trhu zůstává nízká. AUD a JPY dnes překonávají ostatní měny G10, zatímco novozélandský dolar je nejslabší (NZDUSD: -0,1 %, NZDJPY: -0,25 %, AUDNZD: +0,25 %). EURUSD se po včerejším poklesu mírně zotavuje (+0,05 %).
- Drahé kovy zaznamenávají výraznou korekci po předchozím růstu. PLATINA klesá nejvíce (-7,40 %), ZLATO oslabuje o 1,05 % na 4 446 USD za unci a STŘÍBRO klesá o 3,5 % na 78,34 USD za unci.
- Kryptoměny vykazují mírný pesimismus – Bitcoin oslabuje o 0,7 % na 92 750 USD, Ethereum ztrácí 0,85 % na 3 252 USD.
BREAKING: Zaměstnanost v Kanadě překonala očekávání! 🍁📈
BREAKING: US100 mírně roste po slabších údajích z NFP
EURUSD pokračuje v poklesu navzdory solidním údajům o maloobchodních tržbách v eurozóně 📉
DE40: DAX vyčkává na americkou zprávu NFP 📌 Rheinmetall a Porsche vedou zisky
