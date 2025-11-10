Ranní shrnutí (10.11.2025)

- Po slabém začátku páteční seance, kdy technologický sektor zaznamenal výrazný pokles a Nasdaq krátce klesl o přibližně 2 %, se americkým akciovým trhům podařilo zotavit. Nakonec index S&P 500 uzavřel mírně výše, zatímco Nasdaq 100 téměř plně uhradil své dřívější ztráty.
- Asijsko-pacifické trhy szahájily týden výrazně pozitivně, k čemuž přispělo očekávání brzkého ukončení shutdownu americké vlády. Americký Senát schválil první návrh zákona potřebný k obnovení činnosti administrativy poměrem hlasů 60-40 a podle zpráv médií je nyní k dispozici dostatek hlasů k prolomení patové situace.
- Naděje na kompromis ve Washingtonu posílila náladu globálních investorů, oslabila dolar a podpořila asijské měny. Regionální akciové indexy zaznamenaly solidní zisky: Japonský Nikkei 225 vzrostl o 1,15 %, hongkongský Hang Seng si připsal 0,51 %, australský S&P/ASX 200 vzrostl o 0,66 %, zatímco Shanghai Composite zůstal beze změny.
- Zlato pokračovalo v růstovém trendu a překonalo hranici 4 050 USD za unci.
- Na devizových trzích měny jako australský a kanadský dolar těžily z optimismu ohledně tání v čínsko-amerických vztazích, zatímco euro a švýcarský frank se obchodovaly v úzkém rozpětí, což odráželo stabilní náladu. Japonský jen oslabil, přičemž kurz USD/JPY vzrostl k úrovni 154,00 v reakcina oznámení premiéra Takaičiho o expanzivnější fiskální politice v Japonsku.
- Bank of Japan se blíží ke zvýšení sazeb, což signalizuje rostoucí důvěru v růst mezd.
- V Austrálii viceguvernér RBA Andrew Hauser poznamenal, že k omezení inflace bude nutné zachovat restriktivní politiku, i když budoucí snížení sazeb je nadále možné.
- Čínská centrální banka (PBOC) stanovila referenční kurz USD/CNY na 7,0856, tedy níže, než se očekávalo, na 7,1175, čímž posílila jüan.
- Říjnové údaje z Číny za rok 2025 ukázaly, že spotřebitelské ceny (CPI ) meziročně vzrostly o 0,2 %, což je mírně nad prognózou 0 %, zatímco ceny výrobců (PPI ) meziročně klesly o 2,1 %, což je o něco méně než očekávaných -2,2 %, což naznačuje mírné zmírnění deflačních tlaků.
- Peking oznámil řadu opatření ke zmírnění obchodního napětí, pozastavil na jeden rok zvláštní přístavní poplatky pro lodě napojené na USA a dočasně zrušil zákaz vývozu kritických kovů včetně galia a germania.
- Zlato v Číně vzrostlo, protože ETF a centrální banka navzdory slabší poptávce zvýšily rezervy.
- Zisky na akciových trzích doprovázelo posilování Bitcoinu a dalších kryptoměn, které si po období volatility polepšily, což odráželo rostoucí naděje investorů na stabilizaci politické a ekonomické situace v USA.
- Warren Buffett oznámil, že v rámci příprav na odstoupení z funkce generálního ředitele společnosti Berkshire Hathaway zveřejní dopis na rozloučenou.
Parker-Hannifin koupí Filtration Group za 9,25 miliardy USD a vytvoří globálního lídra v oblasti průmyslové filtrace
Microsoft investuje přes 10 miliard USD do infrastruktury pro umělou inteligenci v Portugalsku
Google investuje přibližně 6,4 miliardy USD do Německa kvůli rozšíření cloudové infrastruktury
Hlavní vědec pro umělou inteligenci Yann LeCun z Meta plánuje odchod a založení vlastní startup‑firmy
